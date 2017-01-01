Денег не жалко: Кузбасс получит более 261 млн рублей на выборы президента

ЦИК основательно готовится к выборам президента. В общей сложности шесть Сибирских регионов получат более 1,5 млрд рублей на организацию прозрачного и честного процесса.
В частности Кузбассу выделили 261,5 млн руб., в том числе 210 млн руб. — на зарплаты. Политологи отмечают, что определяемая сумма связана с электоральными настроениями в регионах.
Больше других получит Красноярский край — 382,6 млн руб. , передаёт Коммерсант-Сибирь.
Многие эксперты считают, что губернатор Кемеровской области будет занимать свой пост до президентских выборов. Аман Тулеев должен обеспечить высокую явку и благосклонность населения к выборам.
При этом Кремль требует от регионов чистоту процесса и высокую явку, но заявляет, что нельзя людей насильно заставлять идти на избирательные участки.
Напомним, кампания по выборам президента России стартовала в минувший понедельник.
novokuznetsk.su
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