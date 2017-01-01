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Новость от 21 Декабря 2017

Метель и гололедица: В Кузбассе распространили оперативное предупреждение

Кузбасские синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни. Ожидается, что холода отступят, поднимется ветер и пойдёт снег. 

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ на 21-23 декабря 2017 г.

по Кемеровской области:

Дата

Температура воздуха, оС

Ветер

Явления погоды

ночь (мин)

день (макс)

направление

скорость, м/с

21.12

-23,-28, местами по северу -13,-18

-12,-17,

местами -5,-10

юго-западный

3-8, местами порывы до 13

Переменная облачность, местами небольшой снег, изморозь. На дорогах гололедица

22.12

-16,-21, при прояснениях

до -26

-4,-9,

местами -10,-15

западный

5-10, днем местами порывы 12-17

Ночью местами небольшой снег, днем небольшой, местами умеренный снег, слабые метели.  На дорогах гололедица

23.12

-13,-18, при прояснениях

-21,-26

-10,-15,

местами -4,-9

западный

5-10, местами порывы до 15

В отдельных районах небольшой снег, слабые метели. На дорогах гололедица

Напомним, уже есть предварительный прогноз погоды на новогодние праздники.

novokuznetsk.su

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