Метель и гололедица: В Кузбассе распространили оперативное предупреждение

Кузбасские синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни. Ожидается, что холода отступят, поднимется ветер и пойдёт снег.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ на 21-23 декабря 2017 г.
по Кемеровской области:
Дата
Температура воздуха, оС
Ветер
Явления погоды
ночь (мин)
день (макс)
направление
скорость, м/с
21.12
-23,-28, местами по северу -13,-18
-12,-17,
местами -5,-10
юго-западный
3-8, местами порывы до 13
Переменная облачность, местами небольшой снег, изморозь. На дорогах гололедица
22.12
-16,-21, при прояснениях
до -26
-4,-9,
местами -10,-15
западный
5-10, днем местами порывы 12-17
Ночью местами небольшой снег, днем небольшой, местами умеренный снег, слабые метели. На дорогах гололедица
23.12
-13,-18, при прояснениях
-21,-26
-10,-15,
местами -4,-9
западный
5-10, местами порывы до 15
В отдельных районах небольшой снег, слабые метели. На дорогах гололедица
Напомним, уже есть предварительный прогноз погоды на новогодние праздники.
novokuznetsk.su
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