Метель и гололедица: В Кузбассе распространили оперативное предупреждение

Кузбасские синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни. Ожидается, что холода отступят, поднимется ветер и пойдёт снег.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ на 21-23 декабря 2017 г.

по Кемеровской области: Дата Температура воздуха, оС Ветер Явления погоды ночь (мин) день (макс) направление скорость, м/с 21.12 -23,-28, местами по северу -13,-18 -12,-17, местами -5,-10 юго-западный 3-8, местами порывы до 13 Переменная облачность, местами небольшой снег, изморозь. На дорогах гололедица 22.12 -16,-21, при прояснениях до -26 -4,-9, местами -10,-15 западный 5-10, днем местами порывы 12-17 Ночью местами небольшой снег, днем небольшой, местами умеренный снег, слабые метели. На дорогах гололедица 23.12 -13,-18, при прояснениях -21,-26 -10,-15, местами -4,-9 западный 5-10, местами порывы до 15 В отдельных районах небольшой снег, слабые метели. На дорогах гололедица

Напомним, уже есть предварительный прогноз погоды на новогодние праздники.