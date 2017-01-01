Оперативно: Водоканал устранил крупную аварию на водоводе в Новокузнецке

Накануне ночью новокузнецкий Водоканал ликвидировал аварию на водоводе 600 мм, обеспечивающем водой Заводской и Новоильинский район.

Напомним, что вчера утром произошла утечка на чугунном водоводе, в результате чего был затоплен Запсибовский мост и часть пр. Строителей.

Утечка оперативно была локализована, начаты работы по ликвидации последствий затопления и ремонт водовода. Благодаря оперативному взаимодействию с администрацией города, ГИБДД, дорожными и пожарными службами последствия затопления моста и дороги были устранены. На ликвидацию последствий аварии было задействовано более 20 единиц техники.

Повреждение произошло на участке чугунного трубопровода длиной 1,3 метра. Работниками Водоканала была выполнена замена поврежденного участка.

20 декабря в 00.30 ремонт водовода был окончен и начат запуск системы водоснабжения. Благодаря оперативному переключению водоснабжения на сетях перебоев с холодной водой в городе не наблюдалось.

Как сообщили специалисты ЕДДС г. Новокузнецка, автодорога в Заводском районе через Крепостную гору открыта для движения всех транспортных средств. Напомним, вчера с 16.00 участок дороги от кольцевой развязки на Советской площади до кольца на нижней части проезда Томского был перекрыт для личных транспортных средств, кроме общественного транспорта.