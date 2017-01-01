Отдельно от уголовников: В России хотят создать детские суды

Члены Общественного совета при детском омбудсмене настоятельно рекомендуют создать детские уголовные суды, чтобы несовершеннолетних судили отдельно от уголовников.

Как отметила юрист Сталина Гуревич, подростки чаще всего нуждаются не в наказании, а в воспитании.

Вдобавок эксперты разработали ряд поправок для повышения возрастной планки, чтобы молодые люди оставались в воспитательной колонии до 21 года. По действующим нормам, этот возраст составляет 18 лет.

Однако Минюст и прокуратура эту инициативу не поддерживают, передаёт Коммерсант.