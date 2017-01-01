Итоги года в Новокузнецке: топ хороших новостей

Этот год подходит к своему концу. 2017-ый был наполнен разными событиями. Редакция Novokuznetsk.su решила подвести итоги и вспомнить хорошие новости уходящего года.

Дороги

В этом году дорожные службы приступили к ремонту дорог ещё в феврале. В рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» в Новокузнецке были отремонтированы важные участки – ул. Ноградская, Циолковского, Хлебозаводская, участок на Транспортной и тд.

«Если сравнивать с прошлыми годами, то мы выполнили объём работ сравнимый за последние 10 лет», — рассказала представитель УДКХиБ Оксана Ишимцева.

Отметим, ремонтировать дороги в таких объёмах продолжат и в 2018 году.

«В этом году мы сделали дороги на 1,2 млрд, на следующий год планируем подтянуть дороги агломерации и на 1,47 млрд рублей, сделаем 100 км», — уточнил глава города Сергей Кузнецов.

«Гранд Медика»

Этой весной в Новокузнецке открылся крупный медицинский центр «Гранд Медика» на Кузнецкстроевском проспекте.

На торжественное открытие приезжала заместитель министра здравоохранения Татьяна Яковлева. Она отметила, что такой крупный центр позволит получить помощь квалифицированных специалистов не только новокузнечанам, но жителям ближайших городов.

Напомним, строительством центра занималась компания местного бизнесмена Александра Говора. Вложения составили около 3 млрд рублей.

#кузнюприбирите

В середине апреля 2017 года глава Новокузнецка оригинальным способом обратился к горожанам и призвал всех выйти на субботник — Сергей Кузнецов опубликовал во «ВКонтакте» видеоролик со своим участием.

За короткое время клип стал вирусным и набрал свыше 100 тысяч просмотров. Благодаря этому Новокузнецк даже прославился на федеральных каналах.

Международная выставка «Уголь и майнинг»

В начале июня в городе прошла очередная международная выставка «Уголь России и Майнинг-2017». Специально для этого к нам приехали более 600 участников из 24 стран.

За несколько дней бизнесмены поделились своим опытом с коллегами и в итоге были заключены многомиллионные контракты. Сама выставка заняла порядка 40 тыс. кв. м, где были представлены 5 тыс. экспонатов. Городская электронная газета Novokuznetsk.su в этом году сделала отдельный проект для этого события.

Отремонтировали памятник Маяковскому

До юбилея города ещё далеко, но уже в 2017 году местные власти приступили к реконструкции памятников культурного значения. Долгое время памятник Маяковскому стоял без ремонта и летом его отремонтировали.

Обновлённый памятник открывал мэр в конце июня. В честь этого организовали торжественные мероприятия.

Вернули легендарные слова и отметили 400 дней до 400-летия

Этим летом в Новокузнецке торжественно открыли легендарную надпись «Я знаю — город будет! Я знаю — саду цвесть….» и запустили обратный отсчёт до 400-го дня рождения города.

Знаменитые слова Владимира Маяковского и сейчас встречают всех приезжающих в город. Яркая надпись установлена на начальных домах на Металлургов, Курако и Бардина.

Неделя уличного искусства

Этим летом фестиваль «Неделя уличного искусства» собрал большое число гостей из других городов и стран, также подарил Новокузнецку несколько арт-объектов, самым ярким из которых стал 10-метровый портрет Ивана Бардина на фасаде дома по улице Кирова.

Набережная

Осенью в Новокузнецке появилась своя набережная на левом берегу Томи, около магазина «Лента».

Дорожку вдоль реки закатали асфальтом, установили фонари, сделали красивую оградку и высадили кустарники.

Отметим, активные работы начались ещё летом.

Тротуар на Кирова

Новокузнечане не первый год просили отремонтировать тротуар на улице Кирова возле магазина «Изумруд». В этом году местные власти услышали просьбы горожан и привели её в порядок, сняв старый слой асфальта и положив брусчатку.

Правда, рабочие начали ремонт уже поздней осенью, поэтому заканчивали укладывать брусчатку уже в снег. И увидеть качество выполненных работ мы сможем только весной.

«По SUществу»

Редакция Novokuznetsk.su в этом году провела серию круглых столов «По SUществу» по актуальным городским проблемам. Общественники, представители администрации города, руководители частных и муниципальных компаний, журналисты обсуждали важные темы. Для нашей команды подобный опыт организации мероприятий стал первым, но мы получили много положительных отзывов о мероприятиях, а также конструктивных замечаний для работы в будущем.

В следующем материале мы вспомним топ плохих новостей по итогам 2017 года.