Четыре года: Суд в очередной раз продлил срок расчёта с клиентами НМБ

Арбитражный суд Кемеровской области продлил до 20 марта 2018 года срок расчёта с кредиторами «Новокузнецкого мунциипального банка» первой очереди.

Банк уже четыре года возвращает своим клиентам их деньги.

Очередной отчёт конкурсного управляющего намечен на 20 февраля 2018 года. Срок расчётов с кредиторами первой очереди, требования которых включены в реестр требований кредиторов банка, в размере 5,18% суммы неудовлетворенных требований продлен по 20 марта 2018 года.

Напомним, слухи об отзыве лицензии и банкротстве НМБ поползли по городу 23 декабря 2013 года. Но власти всячески пытались успокоить горожан. Сергей Кузнецов даже связал ажиотаж вокруг НМБ с деятельностью «тёмных сил» и пообещал, что ими займётся ФСБ.

Уже 24 декабря в банк прибыли специалисты Центробанка.

А 9 января — в первый день после новогодних каникул — ЦБ отозвал лицензию у НМБ.