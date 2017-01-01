Уже не смешно: В Новокузнецке режим «чёрного неба» вновь продлён

Специалисты Новокузнецкой гидрометеорологической обсерватории сообщили о продлении режима №1. Неблагоприятные метеорологические условия наблюдаются в городе с 15 декабря.

На этот раз режим «чёрного неба» продлён до 18 часов 21 декабря.

Накануне пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова рассказала, почему горожане вынуждены дышать смогом. По её словам, во всём виноват антициклон, наземный транспорт и печное отопление.

Отметим, по итогам нашего опроса, более 80% горожан не верят её словам. Только 8% респондентов согласились с выводами специалиста.

Синоптики обещают, что уже к выходным характер погоды изменится и в Новокузнецке станет легче дышать.

novokuznetsk.su

Подписывайтесь на нас: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники