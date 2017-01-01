Сбербанк запустил социальный проект для незрячих и слабовидящих людей «Искусство. Вслух»

В субботу, 16 декабря 2017 года, во всех кинотеатрах страны стартовал социальный проект для незрячих и слабовидящих людей «Искусство. Вслух».

Первым художественным фильмом, адаптированным для незрячих и слабовидящих людей, стало продолжение популярной новогодней кинокомедии «Ёлки Новые», которая уже на протяжении многих лет задаёт всей стране праздничное настроение.

«Искусство не имеет границ и должно быть доступно каждому, вне зависимости от физических особенностей, — подчеркнул первый заместитель председателя правления Сбербанка Максим Полетаев. — Этот проект — большой шаг навстречу обществу равных возможностей: мы помогаем интегрировать незрячих и слабовидящих людей в культурную жизнь».

Фильм «Ёлки Новые» выходит в прокат с тифлокомментариями, позволяющими получать незрячим и слабовидящим людям специальную целевую информацию, которая им недоступна. Тифлокомментарии к фильму «Ёлки Новые» будут доступны с 16 декабря в мобильном приложении «Искусство вслух», разработанном при поддержке Сбербанка.

На премьерные показы фильма в Воронеже, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Москве, Краснодаре, Самаре и Туле были приглашены незрячие и слабовидящие люди, которые смогут в полной мере оценить новые возможности.

«Наш фильм – праздник, и я рад, что незрячие люди получили возможность окунуться в ту атмосферу, которую мы создаём, стать участниками кинематографической жизни, — отметил генеральный продюсер фильма “Ёлки Новые” и создатель кинофраншизы “Ёлки” Тимур Бекмамбетов. — Благодаря команде увлечённых и неравнодушных профессионалов из Сбербанка, которые делают многое для развития инклюзивной среды, незрячие люди отныне и навсегда могут слушать тифлокомментированные фильмы и получать зрительские эмоции наравне со всеми».

Сибирский банк ПАО Сбербанк.