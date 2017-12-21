Щедрый подарок перед выборами: Россиянам простят долги по налогам

Россиян освободят от уплаты налоговых задолженностей.

Как писал ВашГород.ру, с инициативой списания долгов ранее выступил президент Владимир Путин. Госдума поддержала инициативу главы государства. Соответствующий законопроект принят в первом чтении, передаёт РИА Новости.

Под амнистию попадают долги по транспортному налогу, налогу на имущество физлиц, земельному налогу. Но не все, а только те, которые возникли до 1 января 2015 года. Срок давности по уплате этих налогов как раз составляет три года. То есть в 2018 году с россиян потребуют заплатить налоги только за 2015−2017 годы. Также будет списана задолженность по пеням, начисленным за недоимку по имущественным налогам, также будет списана.

Простят долги, пени и штрафы индивидуальным предпринимателям(за исключением НДПИ, акцизов и платежей при внешней торговле). Им спишут недоимки и по страховым взносам — но уже за период до 1 января 2017 года.

Дополнительные льготы получат пенсионеры, инвалиды и ветераны. Их освободят от кадастровых налогов на земельные участки, так называемого, «налога на шесть соток».

Сейчас льготные категории граждан освобождены от уплаты налога на квартиры и другую недвижимость. Но обязаны платить за земельные участки. За них предусмотрен денежный вычет в 10 тысяч рублей из кадастровой стоимости участка. По новому закону, обязанность платить земельный налог останется у владельцев земли площадью больше 6 соток, но только из расчёта за оставшиеся квадратные метры.