Мусорная жила: Некоторые россияне получат льготы на электричество и ЖКХ

Как рассказал министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, переход на систему раздельного сбора мусора требует не только масштабной работы с населением, но и создание развёрнутой инфраструктуры. Но на реализацию этого проекта необходимо как минимум 10-15 лет.

В интервью газете Известия он заявил, что переработка отходов позволит решить ряд острых вопросов в сфере экологии, а также появится возможность ввести дополнительные льготы для россиян на электричество и ЖКХ.