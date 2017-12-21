Мусорная жила: Некоторые россияне получат льготы на электричество и ЖКХ

Как рассказал министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, переход на систему раздельного сбора мусора требует не только масштабной работы с населением, но и создание развёрнутой инфраструктуры. Но на реализацию этого проекта необходимо как минимум 10-15 лет.
В интервью газете Известия он заявил, что переработка отходов позволит решить ряд острых вопросов в сфере экологии, а также появится возможность ввести дополнительные льготы для россиян на электричество и ЖКХ.
«На местном уровне могут быть установлены определенные льготы, в том числе на электричество, ЖКХ. В Японии электроэнергия с таких заводов напрямую бесплатно подается на объекты, находящиеся рядом», — рассказал он, уточнив, что данные аспекты будут учтены в рамках государственной экологической экспертизы.
Ранее мы рассказали об инициативе депутатов, которые предложили изменить порядок выплаты субсидий по ЖКХ.
novokuznetsk.su
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