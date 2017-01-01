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Новость от 21 Декабря 2017

ЧП на шахте: Тулеев переговорил с одним из горняков, находящимся за завалом

Накануне вечером, 20 декабря, в Новокузнецком районе произошло ЧП  на шахте «Есаульская» в 19:10 обрушилась порода. Сейчас горноспасатели разбирают завалы вручную.

Под завалами остались три человека, а остальные горняки смогли самостоятельно выбраться на поверхность.

Как сообщает пресс-служба АКО, связь с горняками есть и достаточно кислорода.  Губернатор Аман Тулеев держит ситуацию на контроле и даже сумел поговорить с одним из шахтёров, который остался под землёй.

«Ребятам привет. Все на контроле держим. Удачи нам всем», — передаёт слова губернатора прсс-служба областной администрации.

Ход спасательных работ координирует областной штаб во главе с губернатором Аманом Тулеевым.

Спасателям удалось пробурить скважину. Горнякам передали тёплые одеяла, питьё, продукты питания.

Прокуратура Кемеровской области организовала проверку.
  

novokuznetsk.su

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