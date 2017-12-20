Дед Мороз: Путин продлил заморозку накопительной части пенсии

На сайте правовой информации опубликован документ о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2020 года.

Законопроект подписан президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, в январе правительство проиндексирует выплаты неработающим пенсионерам. Кроме этого в начале 2018 года повысят зарплаты бюджетникам и чиновникам.

На днях представители ПФР заявили, что в России нет пенсионеров, живущих за чертой бедности.