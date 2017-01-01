Сергей Кузнецов: Трубе, которая лопнула, — 60 лет

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов в эфире муниципального телевидения “Ново-ТВ” рассказал о причинах аварии на сетях “Водоканала” в минувший вторник.

По словам мэра, причиной является износ сетей, которые служат городу уже несколько десятилетий.

“Представляете, трубе, которая лопнула, 60 лет. Таких сетей в городе очень много, и это не вина “Водоканала”. Сейчас мы будем подходить к тому времени, когда у нас будет серьёзный техногенный износ всех сетей и инженерной инфраструктуры. Та система, которая закладывалась ещё в старые добрые советские времена, начинает выходить из строя. Это происходит в каждом городе России.

Поэтому пришло время ту инфраструктуру менять, на это выделять большие ассигнования и обновлять её. Это не то, что кто-то неумело управляет. Это просто вот такая причина. Такая же ситуация и с тепловыми сетями и постоянно есть небольшие инциденты и аварии, но в целом система работает бесперебойно”, – рассказал Сергей Кузнецов.

Мэр также выразил благодарность рабочим, которые устраняли причины аварии.

“Всем людям, которые там работали в мороз по пояс в воде, им – огромное спасибо и низкий поклон, чтобы они не разболелись”, – заявил глава Новокузнецка.

Напомним, за последние две недели в Новокузнецке произошло две аварии на сетях «Водоканала». Последняя — залила Запсибовский мост и проезжую часть от Верхней Островской до Рембыттехники.