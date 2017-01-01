«Отморозки» вышли боком: Тулеев попал в число аутсайдеров национального рейтинга губернаторов

Опубликован «Национальный рейтинг» по итогам 2017 года. Эксперты оценили деятельность глав субъектов Российской Федерации и назвали самых влиятельных политиков.
В тройку сильнейших попали главы Тюменской (Владимир Якушев) и Белгородской (Евгений Савченко) областей, а также глава Ямало-Ненецкиого автономного округа (Дмитрий Кобылькин).
Губернатор Кемеровской области занял 71 место из 85, попав в самую последнюю группу.
Эксперты отметили, что к концу года Аман Тулеев улучшил свои показатели, но всё же год для него был провальным. На его положение повлияли и долгая болезнь, и многочисленные митинги.
«Аман Тулеев, который всегда был умелым и тонким популистом, на этот раз допустил грубейшую ошибку, списав все проблемы на происки госдепа, объявив протестующих «отморозками», «людьми, получающими огромные деньги». Впоследствии, правда, тон и направление мысли губернатора переменились: с аукционов начали сниматься некоторые угольные участки. Аман Тулеев заговорил об экологии и необходимости прислушиваться к людям, но, увы, — слово не воробей, а, в данном случае, нечто намного худшее», - считают эксперты.
Отметим, подавляющее большинство придерживается мнения о том, что «эра Тулеева» уже закончилась. Вопрос в том, когда данный факт будет юридически оформлен.
novokuznetsk.su
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