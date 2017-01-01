«Отморозки» вышли боком: Тулеев попал в число аутсайдеров национального рейтинга губернаторов

Опубликован «Национальный рейтинг» по итогам 2017 года. Эксперты оценили деятельность глав субъектов Российской Федерации и назвали самых влиятельных политиков.

В тройку сильнейших попали главы Тюменской (Владимир Якушев) и Белгородской (Евгений Савченко) областей, а также глава Ямало-Ненецкиого автономного округа (Дмитрий Кобылькин).

Губернатор Кемеровской области занял 71 место из 85, попав в самую последнюю группу.

Эксперты отметили, что к концу года Аман Тулеев улучшил свои показатели, но всё же год для него был провальным. На его положение повлияли и долгая болезнь, и многочисленные митинги.