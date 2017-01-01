До Нового года успеем: Кузнецов рассказал о реконструкции сквера им. Выпова

В программе «Утро с мэром» глава Новокузнецка рассказал о ремонтных работах в центре Новокузнецка. По его словам, сквер им. Выпова успеют доделать до Нового года.

«Мы там сделали освещение и даже протестировали его. Уже установили малые формы. Они такие необычные. Ольга Галыгина большая молодец. Заканчивается укладка плитки. Всё! Весной садим деревья, а пользоваться сквером можно будет уже зимой. До Нового года всё успеем», — пообещал Сергей Кузнецов.

Отметим, многие горожане были удивлены, что рабочие укладывали брусчатку и заливали бетон уже в морозы.