Первый пошёл: Жириновский утвержден кандидатом в президенты России

Предвыборная кампания уже стартовала. Накануне Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала уполномоченных представителей ЛДПР, выдвинувшей своего лидера Владимира Жириновского кандидатом в президенты России, а также уполномоченных представителей самого кандидата по финансовым вопросам.

Теперь партия имеет полное право открыть счет для формирования избирательного фонда, передаёт РБК.

Владимир Жириновский – политик со стажем, на пост президента он баллотируется в шестой раз. В целом за пост президента РФ намерены побороться 29 человек.

Среди претендентов журналистка Ксения Собчак и оппозиционер Алексей Навальный. В выборах будет участвовать и действующий президент РФ Владимир Путин.

Ранее мы сообщили, что на организацию выборов президента Кузбасс получит более 261 млн рублей.