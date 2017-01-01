Метель и гололедица: Кузбасские синоптики рассказали о погоде на выходных

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни на территории Кемеровской области установится тёплая погода. В некоторых местах возможен снег, на дорогах гололедица.

При этом поднимется ветер с порывами до 16 м/с.

Ранее синоптики предупредили, что в начале января ожидаются сильные морозы.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ на 23-25 декабря 2017 г.

по Кемеровской области: Дата Температура воздуха, оС Ветер Явления погоды ночь (мин) день (макс) направление скорость, м/с 23.12 -13,-18, местами -7,-12 -5,-10, местами -10,-15 Юго-западный 4-9, местами 9-14 Переменная облачность, ночью в большинстве районов, днем местами небольшой и умеренный снег, местами поземок, ночью местами метель. На дорогах гололедица 24.12 -12,-17, при прояснениях до -26 -4,-9, местами до -14 Юго-западный 3-8, местами порывы до 13 В отдельных районах небольшой снег, слабые метели 25.12 -12,-17, при прояснениях до -26 -2,-7 Южный 5-10, местами порывы до 16 В отдельных районах небольшой снег, слабые метели