Метель и гололедица: Кузбасские синоптики рассказали о погоде на выходных

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни на территории Кемеровской области установится тёплая погода. В некоторых местах возможен снег, на дорогах гололедица.
При этом поднимется ветер с порывами до 16 м/с.
Ранее синоптики предупредили, что в начале января ожидаются сильные морозы.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ на 23-25 декабря 2017 г.
по Кемеровской области:
Дата
Температура воздуха, оС
Ветер
Явления погоды
ночь (мин)
день (макс)
направление
скорость, м/с
23.12
-13,-18,
местами -7,-12
-5,-10,
местами
-10,-15
Юго-западный
4-9,
местами 9-14
Переменная облачность, ночью в большинстве районов, днем местами небольшой и умеренный снег, местами поземок, ночью местами метель. На дорогах гололедица
24.12
-12,-17,
при прояснениях
до -26
-4,-9,
местами до -14
Юго-западный
3-8, местами порывы до 13
В отдельных районах небольшой снег, слабые метели
25.12
-12,-17,
при прояснениях
до -26
-2,-7
Южный
5-10, местами порывы до 16
В отдельных районах небольшой снег, слабые метели
novokuznetsk.su
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