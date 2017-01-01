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Новость от 23 декабря 2017

Метель и гололедица: Кузбасские синоптики рассказали о погоде на выходных

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни на территории Кемеровской области установится тёплая погода. В некоторых местах возможен снег, на дорогах гололедица.

При этом поднимется ветер с порывами до 16 м/с.

Ранее синоптики предупредили, что в начале января ожидаются сильные морозы.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ на 23-25 декабря 2017 г.

по Кемеровской области:

Дата

Температура воздуха, оС

Ветер

Явления погоды

ночь (мин)

день (макс)

направление

скорость, м/с

23.12

-13,-18,

местами -7,-12

-5,-10,

местами

-10,-15

Юго-западный

4-9,

местами 9-14

Переменная облачность, ночью в большинстве районов, днем местами небольшой и умеренный снег, местами поземок, ночью местами метель. На дорогах гололедица

24.12

-12,-17,

при прояснениях

до -26

-4,-9,

местами до -14

Юго-западный

3-8, местами порывы до 13

В отдельных районах небольшой снег, слабые метели

25.12

-12,-17,

при прояснениях

до -26

-2,-7

Южный

5-10, местами порывы до 16

В отдельных районах небольшой снег, слабые метели

 

novokuznetsk.su

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