Иллюзия обмана: Россиянам кажется, что цены растут

На днях глава Банка РФ Эльвира Набиуллина дала большое интервью на телеканале «Россия 1» и рассказала, что у россиян просто создаётся такое впечатление, что цены на продукты сильно растут. На самом деле в этом году экономисты рапортуют о рекордно низкой инфляции.

«Люди слишком долго жили в условиях высокой инфляции, они привыкли видеть, что цены меняются почти каждый день. Официальные органы фиксируют нынешние цены на продукты, а россияне просто продолжают помнить цены двухгодичной давностью, к примеру», — считает Набиуллина.

К тому же стоимость овощной продукции всегда сильно колеблется в течение года, при этом покупатели замечают рост цен лучше, чем их снижение.

Ранее эксперты подсчитали, что за этот год средний чек за жилищно-коммунальные вырос на 9,5%.