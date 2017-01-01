И Тулеева пригласили: В Новокузнецке пройдёт митинг против разрастания угольных разрезов

Сегодня, 23 декабря, в Новокузнецке пройдёт митинг против разрастания угольных разрезов в Кузбассе.

Организаторы митинга пригласили на общественное мероприятие и губернатора Амана Тулеева.

Митинг запланирован на 14 часов у ДК Дзержинского (Куйбышевский район, ул. 1 Мая), сообщает ВашГород.ру.

Напомним, губернатор сначала не поддерживал мнение народа и считал, что митинги организуют для дестабилизации ситуации перед выборами президента.

Активистов даже назвал «отморозками», но позже переменил свою позицию и встал на сторону народа и потребовал прекратить выдавать в таком количестве лицензии на добычу угля.