Шокирующие показатели: Названо число нищих россиян

По словам главы Счетной палаты РФ Татьяны Голиковой, в стране проживает более 20 млн россиян за чертой бедности. Другими словами, они не могут достойно обеспечить себя и свою семью (не хватает денег на продукты и товары первой необходимости).

Эти данные Татьяна Голикова озвучила на XVII съезде «Единой России».

«Количество россиян, которые сегодня находятся за чертой бедности — это 20,3 млн человек», — уточнила она.

При этом реальные доходы граждан продолжают падать. Глава Счетной палаты подчеркнула, что с 2018 года начнут действовать новые программы, направленные на повышение благосостояния населения.

Ранее в ПФР заявили, что в России нет бедных пенсионеров. При этом в стране проживает более 12 млн уникальных нищих, которые имеют работу, но их доход всё равно ниже прожиточного минимума.