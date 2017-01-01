Судебные издержки: У Михалкова заморозили средства на счёте

"На сегодняшний момент часть средств на банковском счете Никиты Михалкова временно заморожена из-за судебных тяжб с одним из СМИ. По мнению его юристов, по итогам апелляционного рассмотрения решение может быть отменено или существенным образом пересмотрено, что исключит взыскание расходов в таком размере", — говорится в сообщении пресс-службы.