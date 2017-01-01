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Новость от 23 декабря 2017

Судебные издержки: У Михалкова заморозили средства на счёте

Федеральные СМИ рассказали о финансовых проблемах знаменитого российского режиссёра Никиты Михалкова. Его часть средств заморозили из-за судебных разбирательств.

Но адвоката режиссёра рассчитывают, что апелляционная инстанция отменит или существенным образом пересмотрит решение, передаёт РИА Новости.

"На сегодняшний момент часть средств на банковском счете Никиты Михалкова временно заморожена из-за судебных тяжб с одним из СМИ. По мнению его юристов, по итогам апелляционного рассмотрения решение может быть отменено или существенным образом пересмотрено, что исключит взыскание расходов в таком размере", — говорится в сообщении пресс-службы.

 

 

novokuznetsk.su

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