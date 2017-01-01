Заглянем в будущее: Кузнецов показал, как будет выглядеть наземное метро в Новокузнецке

Сергей Кузнецов в инстаграме поделился видео со скоростным трамваем.

По словам главы Новокузнецка, кадры сделаны в Москве, но наш город стремится к такому же уровню.

Напомним, что скоростной трамвай обещали пустить у нас к 400-летию.

«Это пока не у нас. Снято в Москве. Стремимся к тому чтобы такой же трамвай поехал у нас. Вчера провели очередные переговоры с инвестором. Пока все получается!» — прокомментировал мэр.

На видео видно, что скоростной трамвай представляет из себя «гармошку», а также он приспособлен для людей с ограниченными возможностями.

«Сергей Николаевич, удачи Вам! Уверен, в таком трамвае и количество пассажиров увеличится в разы», — обрадовались горожане.

По традиции нашлись и те, кто лишний раз решил высказаться против трамвая в Новокузнецке.