Бизнес и власть в одной лодке: Путин посоветовал олигархам не ждать улучшений в стране

Накануне Владимир Путин встретился с олигархами, владельцами крупнейших отечественных компаний. Президент РФ рассказал об улучшении экономической ситуации, росте ВВП и снижении инфляции. Но в закрытой части мероприятия он был не так оптимистичен и заявил, что олигархам не стоит ждать улучшений в стране.

«Нужно готовиться к тому, что следующий год будет не лучше этого. Нет причин, понимаете?» – передаёт его слова Финанс.ру.

При этом он подчеркнул, что бизнес и власть находятся в одной лодке, поэтому необходимо объединиться и пережить этот сложный год. На примере Украины он отметил, что другие государства будут всячески вмешиваться в политический процесс.

«Для российских предпринимателей в 2018 году будет создан инструмент, который позволит вернуть в страну размещенные в офшорах капиталы», — в заключении пообещал президент.