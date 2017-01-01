Чтобы рожали активней: Многодетным семьям возместят до 800 тыс. руб. на покупку жилья по ипотеке

С 2018 года начнут действовать сразу несколько новых программ для повышения рождаемости. Те семьи, в кого больше двух детей, могут оформить субсидирование ставки по ипотечным кредитам, а также возможность рефинансирования полученных ранее кредитов со снижением ставки до 6% годовых.

Как уточнил глава Минстроя России Михаил Мень, таким образом родители могут сэкономить на ипотеке около 100 тыс. руб. в год, а в общей сложности до 800 тыс. руб.