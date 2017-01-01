Обескуражили: В центре Новокузнецка открыли снежный городок не достроив его

Почти во районах Новокузнецка 23 декабря открыли снежные городки. Праздничные мероприятия были и на площади общественных мероприятий в Центральном районе. Городская администрация даже опубликовала в инстаграме видео с открытия.

Но многие жители возмущены – снежный городок уже торжественно открыли, а достроить не успели.

«Сегодня прочитала, что открыли снежные городки. Пошла на площадь торжеств с ребёнком и очень удивилась, когда увидела только снежные шаблоны вместо красивых резных фигур и арок. Зачем открывать, если не достроили?» — возмущается горожанка Татьяна.

Она прислала фото, сделанные 23 декабря в 18 часов. На них видно, что площадь ещё не готова – рабочие только начали делать фигуры изо льда, а арки даже не начинали вырезать.

Зато в недостроенном снежном городке уже много детей, которые играются с брошенными кусками льда.

Напомним, в прошлом году горожане жаловались на грязные скульптуры.