Итоги года в Новокузнецке: Топ плохих новостей

На прошлой неделе novokuznetsk.su вспомнил хорошие события 2017 года. На этот раз мы расскажем о новостях, которые огорчили новокузнечан.

Продолжают уезжать

К сожалению, горожане на протяжении всего года продолжали активно уезжать. Многих не устраивает экология и низкие зарплаты. Кроме этого, жалуются на отсутствие узких специалистов и работы. Подробнее обо всех городских проблемах мы рассказали в материале «Нет денег, перспектив и врачей: почему новокузнечане бегут из города».

Трагические события

Год начался со страшных событий – в Новокузнецке пропала девочка 12 лет.

Сначала её искали волонтёры и полиция по всему городу, но позже стало известно – школьницу зверски убили, а её тело сбросили в вентиляционный штрек.

Убийцу нашли быстро. Через несколько месяцев стало известно, что он покончил жизнь самоубийством.

Бесчинство угольщиков

Этот год был беспокойным. Кузбасс буквально лихорадило от пикетов и митингов. Жители сёл активно выступали против разрастания угольных разрезов.

Сначала губернатор не поддерживал активистов и даже обвинял их в попытке дестабилизировать ситуацию перед президентскими выборами.

Но позже он встал на сторону недовольных и начал требовать от полпреда президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло прекратить выдавать в таком объёме лицензии на добычу угля.

Но на ситуацию это не сильно повлияло. Последний митинг против бесчинства угольщиков прошёл в Новокузнецке 23 декабря.

Прощай, «Ближний»

В этом году в массовом порядке начали закрываться магазины торговой сети «Ближний». Их место быстро заняли «Магнит» или «Мария-ра».

А летом стало известно, что новокузнецкая компания «Центрпродсервис» (ЦПС), которую связывают с предпринимателем Александром Щукиным, массово закрывает магазины своих розничных сетей на юге Кузбасса.

Напомним, проблемы у местного олигарха возникли после возбуждения уголовного дела о вымогательстве акций угольного разреза «Инской».

Отметим, новокузнецкий бизнесмен является основным фигурантом этого расследования. Все подробности можно прочитать в материале «Удар по репутации: Как личные проблемы олигарха Щукина отразились на жизни новокузнечан»

Золотой бензин

В этом году владельцы АЗС довольно часто меняли ценники в сторону повышения. Горожане не успевали привыкнуть к одной цене, как она менялась вновь. В некоторых случаях, стоимость бензина повышалась несколько раз за неделю.

Хронику подорожания бензина за последние пять лет можно посмотреть здесь.

Причём уже сейчас эксперты прогнозируют, что в 2018 году ожидается очередной скачок цен на топливо.

Подорожал проезд

В этом году была целая эпопея с повышением стоимости проезда в маршрутках. Частные перевозчики сначала заявили о желании повысить плату за проезд с 18 до 25 рублей. Городская администрация тогда выступила против такой «шоковой терапии» и потребовала обосновать новые тарифы.

В итоге – маршрутчики всё-таки повысили стоимость проезда. Некоторые стали брать на два рубля больше, остальные – на четыре. К единому тарифу новокузнецкие перевозчики так и не пришли. А горожане до сих пор жалуются на неразбериху в маршрутках.

Рост тарифов

Ещё одна плохая новость, которая повлияла на всех – рост тарифов за ЖКУ. Мы стали больше платить за электричество, холодную и горячую воду и отопление.

В итоге за этот год средний чек за жилищно-коммунальные вырос на 9,5% и составил 2700 рублей. Таким образом, темп роста в три раза превысил инфляцию.

Вандалы разбушевались

В этом году активизировались вандалы, которые начали метить город свастикой. Сначала горожане заметили свастику поверх рисунка с Георгиевской лентой.

После неизвестные нарисовали символ нацизма на мосту через Абушку в районе бани №1, потом на стене ресторана «Грааль», который находится около площади общественных мероприятий (ул. Свердлова, 5).

Отметим, многие новокузнечане очень жёстко отреагировали на действия вандалов, но другие напротив высказались в их защиту, напомнив, что изначально это славянский символ света и солнца.

Ещё один акт вандализма поразил новокузнечан – молодые девушки ночью сожгли уличное пианино. Это произошло ночью 26 июля. Поджигательниц быстро нашли, а пианино заменили.

Оказалось, что на преступление девушки пошли, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Выходка двух юных новокузнечанок возмутила горожан, которые активно обсуждали поджог в сети. Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов готов был даже выплатить за поимку вандалок 50 тысяч рублей. Но в итоге в полицию одну из поджигательниц привела мать.

Наказали только одну девушку, вторая была несовершеннолетняя. Суд назначил старшей 260 часов исправительных работ и взыскал 26 тысяч рублей ущерба.

Аварии на сетях

Под конец года участились аварии на сетях тепло- и водоснабжения. Износ некоторых труб подходит к критическому. К сожалению, в таком состоянии не только те сети, которые были в управлении муниципальными компаниями ГТК и ССК, ставшими банкротами с многомиллиардными дырами в бухгалтерии, но и частные — сети «Водоканала» приватизированы около 20-ти лет, а ситуация та же. «Этой трубе — 60 лет», — заявил глава Новокузнецка Сергей Кузнецов, рассказывая об аварии на сетях «Водоканала».