Смутные сомнения: ФАС заинтересовалась повышением цен на такси в Новый год

Традиционно таксисты поднимают цены на услуги в Новый год. В этом году такой тенденцией заинтересовались в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

Как сообщает «Интерфакс», ведомство может провести проверку в связи с сообщениями в соцсетях о завышении цен на услуги такси-агрегаторов в преддверии новогодних каникул.

По словам замруководителя ФАС Андрея Цариковского, повышение тарифов может быть оправдано высоким спросом, но если ведомство докажет, что перегрузки нет, а стоимость услуг выросла у всех одинаково, то «это уже злоупортребление, либо предварительный сговор».

В Новокузнецке накануне прошлого Нового года стоимость поездки в такси выросла в 1,5 — 2 раза. В этом году таксисты пока не определились, какой будет цена на их услуги.