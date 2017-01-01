Стабильный рост: В январе опять вырастут цены на бензин

С 1 января в России вырастут акцизы на бензин. По подсчётам экспертов, это вызовет очередное подорожание топлива на АЗС.
Принятое депутатами Государственной думы РФ решение было озвучено в рамках заседания, на котором рассматривались поправки в действующий Налоговый кодекс.
Ожидается, что литр бензина на заправках прибавит 70 копеек.
Ещё одно повышение цен ожидается в июле.
Дизельное топливо подорожает ещё сильнее — цена литра увеличится на 1 рубль уже в январе.
Ранее SU рассказывал, что рост цен на бензин в Кемеровской области почти в два раза превысил темпы по стране.
novokuznetsk.su
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