Стабильный рост: В январе опять вырастут цены на бензин

С 1 января в России вырастут акцизы на бензин. По подсчётам экспертов, это вызовет очередное подорожание топлива на АЗС.

Принятое депутатами Государственной думы РФ решение было озвучено в рамках заседания, на котором рассматривались поправки в действующий Налоговый кодекс.

Ожидается, что литр бензина на заправках прибавит 70 копеек.

Ещё одно повышение цен ожидается в июле.

Дизельное топливо подорожает ещё сильнее — цена литра увеличится на 1 рубль уже в январе.

Ранее SU рассказывал, что рост цен на бензин в Кемеровской области почти в два раза превысил темпы по стране.