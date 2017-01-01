В Новокузнецке открыли новый православный храм

В Новокузнецке освятили храм Петра и Февронии.

Сегодня епископ Новокузнецкий и Таштагольский Владимир освятил новый храм на пересечении улицы Кирова и проспекта Курако.

Строительство велось на деньги частного инвестора последние полтора года, пишет ВашГород.ру.

Строительство храма, названного в честь святых Петра и Февронии, в православии их считают покровителями семьи и брака, сопровождалось несколькими скандалами.

Изначально горожане выступали против возведения храма на этом месте — ранее городские власти планировали построить в парке на «Ласточке» новое здание для Театра кукол и благоустроить детский парк.

В качестве альтернативного решения рядом со стройплощадкой появился «самый большой за Уралом детский городок» стоимостью 1 млн рублей.

Напомним, здесь также планируется построить часовню, воскресную школу, детский городок и большую парковую зону.