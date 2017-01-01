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Новость от 24 декабря 2017

«Все мы понимаем»: Медведев заявил о поддержке «Единой Россией» самовыдвижения Путина

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что партия поддерживает самовыдвижение Владимира Путина на президентские выборы.

«Мы бы хотели, чтобы он пошел от нашей партии, но мы понимаем, что в нынешней ситуации ему лучше выдвигаться вне партийного контекста. И мы поддерживаем ваше самовыдвижение. Мы окажем вам, Владимир Владимирович, всю возможную поддержку и сейчас, и в будущем», — заявил Дмитрий Медведев.

СМИ ожидают, что Путин до Нового года выдвинется в президенты. Напомним, о своём участии в выборах Владимир Путин заявил на встрече с работниками завода «ГАЗ».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что в России сегодня есть достойные люди, которые могут составить конкуренцию Путину на выборах, но они ещё не созрели.

Обозреватель Екатерина Шульман проанализировала, с какими проблемами может столкнуться предвыборный штаб Путина в эту избирательную кампанию.

novokuznetsk.su

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