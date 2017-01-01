Самоотвод Зюганова: КПРФ выдвинула в президенты директора совхоза

На заседании пленума ЦК КПРФ принято решение поддержать участие директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина в выборах президента России в 2018 году.

Бессменный лидер КПРФ Геннадий Зюганов избран председателем Высшего государственного Совета народно-патриотических сил, который будет оказывать Грудинину содействие в политической борьбе.

Выдвинуть Грудинина кандидатом КПРФ на выборы президента России предложил Геннадий Зюганов.

Зюганов четырежды представлял КПРФ на выборах - в 1996, 2000, 2008 и 2012 годах. В 2004 году кандидатом от коммунистов был выдвинут Николай Харитонов.

Ранее мы сообщали, что ЛДПР выдвинула на выборы Владимира Жириновского, а «Единая Россия» поддержит Владимира Путина, который решил идти в президенты как самовыдвиженец.