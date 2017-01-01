Заставили поволноваться: В Новокузнецке полиция сутки искала пропавших подростков

Полиция в Новокузнецке нашла двух школьников, которые не вернулись домой после уроков в школе. 15-летние подростки заставили поволноваться своих родных, но сейчас с ними всё в порядке.

Подростков в последний раз видели в пятницу, 22 декабря, около 10 утра в школе. До дома они так и не дошли - родители забеспокоились и заявили о пропаже.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Кемеровской области, сутки спустя сотрудники полиции смогли найти одноклассников в гостях у знакомого.

Теперь полицейским предстоит выяснить, почему подростки ушли из школы, не пошли домой и не сообщили родителям о своём местонахождении.

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novokuznetsk.su

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