RSS    Реклама на сайте

Реклама

Наши читатели



Новости Новокузнецка

Архив новостей

Больше всего обсуждают

Выбор редакции

ААА

Новость от 25 декабря 2017

Не обращая внимания на судимость: Навального выдвинули кандидатом в президенты

В Москве инициативная группа избирателей поддержала оппозиционера Алексея Навального в президенты России. Мероприятие прошло в шатре на пляже в Серебряном Бору, передаёт РИА Новости.

В рамках закона, чтобы баллотироваться в президенты, нужно быть выдвиженцем от партии, либо набрать инициативную группу избирателей (не менее 500 человек) и стать самовыдвиженцем.

По словам Навального, он может предоставить ЦИК около 100 тыс. подписей. 

Напомним, оппозиционер на протяжении всего года катался по всей стране и собирал митинги, обещая народу искоренить коррупцию. Оппозиционер был и в Кемерове, и Новокузнецке. Чаще всего его кандидатуру поддерживают молодые избиратели. Но принять участие в выборах Алексей Навальный не сможет из-за его судимости.

novokuznetsk.su

Подписывайтесь на нас: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники