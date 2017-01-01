Ожидается дождь: Погода на неделю в Новокузнецке

В Новокузнецке последняя неделя 2017 года будет тёплой,

Сегодня, 25 декабря, ожидается переменная облачность при -5°С, без осадков.

Во вторник потеплеет до плюсовых значений. Днём воздух прогреется до +3 °С, синоптики предупреждают о кратковременном дожде. Но ближе к вечеру поднимется ветер с порывами до 17 м/с и он принесёт с собой холодный воздух.

27 декабря возможен снег, столбик термометра покажет -2 °С, -6 °С.

В четверг и пятницу ожидается пасмурная погода, пройдут снегопады. Средняя дневная температура -5 °С, -10 °С, в ночные часы до -15 °С.

30 декабря осадки прекратятся, столбик термометра ближе к полудню покажет -12 °С.

Последний день 2017 года будет пасмурным. Днём до -13 °С, пройдёт снег. А новогодняя ночь будет достаточно комфортной — до -17 °С.