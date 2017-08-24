Обеспеченная старость: Путин поднял пенсии прокурорам, следователям и судьям

Путин вслед за пенсиями судей существенно увеличил этот вид выплат работникам прокуратуры и следственного комитета. А вот на значительный рост пенсий простых работяг денег в бюджете не нашлось.

С 1 февраля сотрудники прокуратуры и следственного комитета, вышедшие на пенсию, будут получать ежемесячную надбавку в размере, соответствующем размеру доплаты за классный чин. В среднем прибавка для пенсионеров, работавших ранее в этих ведомтствах, и членов их семей составит 6–7 тысяч рублей, а из бюджета на это потратят дополнительно 2,5 миллиарда рублей, пишут «Новые известия».

Напомним, индексация пенсий всем работающим пенсионерам была отклонена депутатами Госдумы ранее.

Правозащитник Ольга Романова пишет, что сегодня судья – самая высокооплачиваемая должность в государственном аппарате.