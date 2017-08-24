Обеспеченная старость: Путин поднял пенсии прокурорам, следователям и судьям

Путин вслед за пенсиями судей существенно увеличил этот вид выплат работникам прокуратуры и следственного комитета. А вот на значительный рост пенсий простых работяг денег в бюджете не нашлось.
С 1 февраля сотрудники прокуратуры и следственного комитета, вышедшие на пенсию, будут получать ежемесячную надбавку в размере, соответствующем размеру доплаты за классный чин. В среднем прибавка для пенсионеров, работавших ранее в этих ведомтствах, и членов их семей составит 6–7 тысяч рублей, а из бюджета на это потратят дополнительно 2,5 миллиарда рублей, пишут «Новые известия».
Напомним, индексация пенсий всем работающим пенсионерам была отклонена депутатами Госдумы ранее.
Правозащитник Ольга Романова пишет, что сегодня судья – самая высокооплачиваемая должность в государственном аппарате.
Их зарплата состоит из пяти частей.
Первая – оклад, он рассчитывается по закону "О статусе судей", в процентах от оклада председателя Верховного суда РФ (он привязан к окладу главы Конституционного суда: председатель Верховного получает 98% оклада главы Конституционного, а оклад последнего утверждает президент).
Для других судей оклад рассчитывается так: за 100% взят оклад председателя Верховного суда, его первый зам получает 95%, и так далее. Нижнюю строчку занимает мировой судья любой территории, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, – оклад провинциала равняется 60% того, что получает по должности председатель Верховного суда. Но его московский или петербургский коллега – уже 64%.
Другие части зарплаты - надбавки за квалификацию, выслугу лет (как ни странно - это не одна и таже надбавка, а две самостоятельных), регулярные премии (по данным Романовой, они сейчас они повышены до 1,9 размера оклада по должности) и, наконец, специальные доплаты за ученую степень или звание, знание иностранных языков. Они, например, у мирового судьи могут составлять 1,6 оклада.
"По деньгам" это выходит в разные, но однозначно неплохие суммы. Например, начинающие мировые судьи в регионах получают 50–80 тысяч рублей в месяц, а федеральный судья получает 150–170 тысяч рублей в месяц без премий и надбавок, - сообщает Ольга Романова. Также судьи бесплатно обеспечиваются жильём из расчета 33 кв. метра на судью + по 18 кв. метров на каждого члена семьи + 20 кв. метров дополнительной жилплощади. Им положены бесплатные мантии,одежда и обувь для работы.
Ну и, наконец, пенсии. Если у судьи стаж работы 20 лет и больше, то он вправе выбирать – пенсия на общих основаниях или пожизненное содержание. Пожизненное содержание очень привлекательная вещь: человек ежемесячно получает 80% суммы, которую получал, будучи на работе. Минус здесь лишь в том, что оно облагается налогом. Пожизненное содержание судьи в отставке в размере 100 тысяч рублей в месяц – обычное дело, - пишет Ольга Романова.
Пенсии бывших сотрудников прокуратуры и следственного комитета скромнее, чем у судей, но всё равно выше, чем у обычных пенсионеров. По оценкам специалистов, сейчас средняя пенсия у бывшего следователя районного звена составляет 20–22 тысячи рублей, примерно такая же и у бывшего районного прокурора. Теперь эти суммы будут проиндексированы еще на 30%.
novokuznetsk.su
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