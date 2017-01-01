Мнение: Почему налоговая в Кузбассе душит малый бизнес и как это изменить

Бизнесмен Олег Мальцев получил широкую известность после публикации на SU своей программы “Кузбасс-2020” и призыва освободить Амана Тулеева от занимаемой должности по состоянию здоровья.

После этого, рассказывает бизнесмен, у Мальцева и его компании “Капиталэнергопроект” (КЭП) начались проблемы – пристальное внимание к деятельности КЭП стала уделять налоговая, а руководителя попросили из “Единой России”.

Очевидно, что назрело противоречие. Есть три стадии разрешения конфликтных ситуаций – обострение конфликта, уход от конфликта и смирение с текущим положением дел. Мальцев выбрал первый вариант.

– Что я не могу развиваться, жить и работать у себя дома? – удивлённо задал мне вопрос Олег Мальцев, когда я спросил его, почему он не поступает, как большинство бизнесменов и не меняет регион регистрации своей компании.

Некоторое время назад в социальных сетях можно было увидеть фотографии кузбассовцев с плакатом “Я – за “Сибшину”, именно с попытки реализовать этот проект у Олега Мальцева начались противоречия с властью.

– КЭП — инвестиционная компания, которая создаёт стартапы и инвестирует в них. Одним из таких проектов стала “Сибшина”. Мы увидели, что у угольщиков есть грандиозная потребность в крупногабаритных шинах для большегрузов. И презентовали проект производства такой продукции. Вели переговоры, даже заключили договоры о намерениях с угольными компаниями, которые работают в Кузбассе. Московский инвестор был готов дать деньги при наличии проекта. В этот момент как раз открыли ТОСЭР в Юрге. Они нам сами позвонили, пригласили – мы встретились с мэром (Сергей Попов – прим. SU), ему наша идея понравилась. Он сказал, вот, пожалуйста, вам 50 гектаров земли, заключаем соглашение, и начинайте строить. На тот момент в администрации области работу ТОСЭР курировал замгубернатора Дмитрий Исламов, который перехватил инициативу у Попова на себя. Первый момент, который прозвучал от него – покажите деньги. Мы объяснили, что “Сибшина” молодая компания, обороты у неё небольшие, а сторонний инвестор готов вложиться уже после размещения объекта. Такое требование со стороны властей было незаконным на тот момент, но они быстро приняли [соответствующие изменения] на ближайшем заседании областного Совета. С одной стороны это их обезопасило от различных жуликов и мошенников, которые бы могли манипулировать землёй, а с другой – они перекрыли возможность многим войти в ТОСЭР. Сегодня земля так и стоит, сейчас там только один форельный завод, – рассказал Олег Мальцев.

Но, по словам бизнесмена, он не “показал” бы деньги, даже если бы они на тот момент были у компании.

– У нас в области подписываются разные соглашения, так называемые социально экономические программы. Я считаю, что запрос о деньгах к нам поступил, чтобы понять, на какую сумму с нами можно будет заключить это самое соглашение. Когда показываешь, сколько денег – становится понятно, сколько можно у тебя отжать. Эти программы подписываются с администрациями, где дислоцируется предприятие, и обязательно с областью. Например, те разрезы, которые находятся в Новокузнецком районе, подписывают программы с районом и с областной администрацией. Насколько я знаю, угольщики просто стонут от этого. Деньги перечисляются не в бюджет области, а в специальные благотворительные фонды. Например, поступает в фонд 100 млн рублей, а по балансовой документации истрачено только 40, а остальные 60 – неизвестно где. Поэтому “Сибшина” отказались показывать деньги, чтобы не платить в фонд, – подчеркнул Олег Мальцев.

Он также рассказал, что администрация Новокузнецка выходила с предложением разместить проект “Сибшины” на территории ТОСЭР в нашем городе. Но подходящей площадки, по словам Мальцева, не нашлось.

– В Новокузнецке все площадки уже подготовлены под какое-то минимальное производство, есть цеха, стоят здания. А шинный завод нужно проектировать конкретно под выпуск продукции. Рассчитывается установка оборудования, чтобы натяжение резиновой смеси было по нормативам, здесь же происходит смешение, нужны очистные сооружения и так далее. Шинный завод невозможно вставить в готовое здание. Поэтому у нас вопрос встал только в земле. Администрация могла пойти на уступки и заключить концессионное соглашение, мы это предлагали, но власти на это не пошли. Да и Юрга выгоднее смотрится с точки зрения логистики, Транссиб рядом, плюс Юргинский машзавод, где есть оборудование, которое может делать диски для автомобилей. Мы могли бы дать рабочие места, поднять машиностроение, а сейчас завод “Юрмаш” загибается, а вместе с ним и город, – комментирует Олег Мальцев.

Саму идею создания ТОСЭР в России Мальцев считает нужной и полезной, но для её реализации необходима определённая инвестиционная политика, которой сегодня, по его мнению, попросту нет в Кемеровской области.

– В Сибирь и так никто не хочет ехать – это же далеко. Поэтому нужна инвестиционная политика, которая складывается в первую очередь из низкой себестоимости: она складывается из оплаты труда, затрат на энергетические ресурсы и налогов. Но пока всё так, как есть – ничего в Кузбассе не получится. В Татарстане есть город Елабуга – там крутая, космическая ТОСЭР. Ты просто приходишь с проектом даже на стадии идеи, и там тебя встречают, прорабатывают проект. Они действительно заинтересованы в развитии региона, – отметил Олег Мальцев.

В Кузбассе вместо реализации проекта “Сибшина” КЭП нажил себе проблем.

– У нас налоговая поселилась, изымали документы, нас начали прессовать. Мы сейчас не можем нормально работать, потому что встречные проверки проводят и у наших клиентов, а они из-за этого приостановили с нами сотрудничество. Именно поэтому многие местные предприниматели перерегистрируются в Алтайском крае, Новосибирске. Здесь с налоговой инспекцией работать невозможно. По регламенту фирму обязаны проверить через три года после регистрации, в Кузбассе же тебя долбят буквально на следующий день. Налоговые инспекторы приходят и проверяют наличие фирмы по адресу регистрации. А потом начинается – а покажите то, а покажите это. У нас бухгалтерия работает на налоговую службу, – эмоционирует бизнесмен.

Нормальные отношения с налоговой службой, говорит Олег Мальцев, только у крупных компаний.

– Есть пара десятков предприятий, которые формируют основной бюджет Кемеровской области. Вот с ними ведётся адекватная работа. Но авторитарный режим управления требует средств. Авторитет власти можно поддерживать за счёт малого и среднего бизнеса. Нужно всё последнее выкачать. Этот беспредел начался с 2008 года. Итог – сегодня в Кузбассе практически уничтожена вся промышленность, кроме гигантов. Машиностроение было в нашем регионе на высоком уровне, а сегодня оно полностью убито. А это значит, что нет поступления налогов. Я член Торгово-промышленной палаты Кемеровской области и “Опоры России” – обе эти организации не занимаются проблемами бизнеса, поскольку тесно сплелись с властью в регионе и поэтому закрывают рты предпринимателям, – заявил Олег Мальцев.

Решить сложившуюся ситуацию позволит, считает Олег Мальцев, навык самоорганизации у кузбассовцев.

– Кузбасс – это уменьшенная модель России. Если мы здесь научимся объединяться, то сможем найти единомышленников по всей стране. Например, чтобы налоговая начала соблюдать планы проверок – нужно не бояться об этом говорить всем. А у нас альтернативную точку зрения не приемлют – чтобы её продвинуть, что-то изменить, нужно научиться самоорганизовываться. Как только мы решим эту проблему, у нас получится разобраться и со многими другими. Например, сегодня жители выступают на митингах и говорят “Нет новым разрезам”, а какая альтернатива? Нужно найти баланс, определить требования и тогда гражданская активность принесёт плоды. Через правоохранительные органы остановить подписание пресловутых социальных программ, которые идут параллельно бюджету, а могли бы идти непосредственно на рекультивацию земель. И самое главное добиться изменений в законодательстве, чтобы минимум 10% от общей добытой массы угля оставалось в регионе для его переработки. Тогда задышит и малый бизнес и наука и машиностроение.