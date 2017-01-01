Красиво говорят: Россиян сделают богатыми с помощью МРОТ

Российское правительство поставило перед собой грандиозную задачу – снизить количество бедных в стране. На днях президент Владимир Путин заявил, что такая ситуация «просто унижает людей», ведь до трети населения страны считают себя бедными.

Планируется за следующий президентский срок сократить количество бедных с нынешних 13–14% до 7–8%.

Эксперты Независимой газеты отмечают, что план трудновыполнимый без системных изменений в самой экономической структуре. Но первые реформы уже есть.

По данным Росстата, доля россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума по итогам января – сентября 2017 года составила 13,8% от населения страны, или 20,3 млн человек. По итогам 2016 года эти цифры составляли соответственно 13,4% и 19,6 млн человек, а дефицит денежного дохода составлял 711,9 млрд руб. Лучший показатель в новой России был в 2012 году, 10,7% от общей численности населения, 15,4 млн человек.

На днях Госдума приняла правительственный законопроект по повышению МРОТ до уровня прожиточного минимума. С 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда будет установлен на уровне 9489 руб., это 85% от величины прожиточного минимума, а начиная с 1 января 2019 года он всегда будет устанавливаться в размере прожиточного минимума за второй квартал года, предшествующего установлению МРОТ.

По словам главы кабмина Дмитрия Медведева, это «очень важный шаг», ведь размер МРОТ влияет на величину зарплат более 70 млн работающих россиян. Ранее сообщалось, что суммарные расходы бюджета, направленные на повышение, превысят 26 млрд руб. в будущем году. Медведев пообещал также, что МРОТ и прожиточный минимум сравняются в 2019 году.

Уже предусмотрены в федеральном бюджете на 2018–2020 годы и средства на «демографические меры». Семьи с среднедушевым доходом не больше чем 1,5 регионального прожиточного минимума трудоспособного населения могут ежемесячно получать в случае рождении или усыновления первого ребенка выплату в размере регионального прожиточного минимума ребенка.

Сайт Минтруда сообщает, что на реализацию этого закона из средств федерального бюджета будет выделяться 21,4 млрд руб. в 2018 году, 55,1 млрд – в 2019-м и 68 млрд – в 2020-м.

Еще одна демографическая инициатива президента, уже оформленная в закон, предполагает продление программы материнского капитала на три года. Теперь эти деньги можно будет тратить на уплату первого взноса по ипотеке или на покупку жилья, оплату дошкольного образования детей в возрасте до трех лет.

Опросы показывают, что ситуация с бедностью в стране гораздо хуже, чем показывает официальная статистика, на которую и ориентируются власти.

Проведенный в ноябре холдингом «Ромир» опрос показал, что 20% российских семей оценивают свое материальное положение как плохое или очень плохое. А по данным исследования Высшей школы экономики (ВШЭ), 8% опрошенных денег не хватает даже на еду, а 29% респондентов могут позволить себе только продукты питания, покупка одежды вызывает сложности.

Похожая картина и с прожиточным минимумом. Власти назначают этот уровень выживаемости гораздо ниже, чем считают граждане. В результате и показатель бедности оказывается искусственно заниженным.

Руководитель отдела изучения уровня жизни Левада-Центра Марина Красильникова говорит, что осенью 2017 года официальный средний прожиточный минимум по стране составлял 10 329 руб., а по самооценкам населения, он составлял около 20 тыс. руб.

Граждане отказываются признавать прожиточным минимумом средства, необходимые для физического выживания, и настаивают, что в это понятие должны входить и средства, которые обеспечивают минимально приемлемый уровень жизни.

Главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Евгений Гонтмахер считает, что план по таргетированию бедности вполне амбициозный, но трудновыполнимый.

«Перераспределение бюджетных средств – это вторичный фактор. Первичны в борьбе с бедностью рост экономики и связанный с этим рост доходов населения. Предлагаемые демографические меры – временные, выплаты предусмотрены только до 1,5 лет, а не до совершеннолетия ребенка. И помощь будет ограничена этим периодом. Так что ситуация с бедностью будет в лучшем случае законсервирована, а в худшем – ее масштабы продолжат расти, если не будет перелома в экономике», – сказал Гонтмахер.

novokuznetsk.su

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