Цены вверх: Что подорожает в 2018 году

Новый год принесёт россиянам много изменений. Уже в конце 2017-го российское правительство предупредило граждан об увеличении акцизов на ряд товаров и услуг. Novokuznetsk.su разбирался, как рост акцизов повлияет на розничные цены.

Станут дороже авто

С 2018 года начнёт действовать новая дифференциация акцизных ставок на машины мощностью от 150 л.с. Для легковых автомобилей (мощность от 150 до 200 л.с) акциз составит 437 руб. за 1 л.с., а более 500 л.с. — 1302 руб. Сейчас для машин мощностью выше 150 л.с. действует единый сбор 420 руб. за 1 л.с.

Зная стоимость акциза, эксперты подсчитали, что минимум стоимость легкового автомобиля повысится на 2,5-3,4 тыс. руб.( от 150 до 200 л.с.), на машины мощностью более 500 л.с. — на 442 тыс. руб.

Как уточнил зампредседателя правления ГК «АвтоСпецЦентр» Александр Зиновьев, рост акцизов приведет к подорожанию мощных автомобилей наиболее распространенных моделей в среднем на 100 тыс. руб.

Акцизы в конечном счёте спровоцируют рост утилизационного сбора на 15%, передаёт РБК. Этот вопрос ещё на стадии обсуждения в правительстве. Но если изменения примут, то сбор для автомобилей в зависимости от мощности двигатели подорожает от 6,6 тыс. руб. до 27,2 тыс. руб.



Но эксперты отмечают, что это повышение коснется импортных машин. Так как почти все российские автосборочные заводы получают субсидии, сопоставимые со сборами.

Но рост цен на авто стоит ожидать во второй половине года, дистрибьюторы постараются смягчить последствия повышения сборов для рядовых потребителей.

Топливо

В 2018 году расти акцизы будут и на топливо. Причём повышение будет поэтапным – в январе и июле на 11 213 руб. и 11 892 руб. за тонну соответственно. Получается, акциз с каждого литра вырастет на 50 коп. в начале года и еще летом на столько же.

АЗС быстро отреагируют на это повышение, и водители увидят новые ценники. Аналитики считают, что годовой прирост цен на АЗС будет на уровне 1,18 руб. на литр с учетом НДС.

Напомним, цены на бензин уже в этом году стремительно росли.

Золотые сигареты

Правительство повысит акцизы и на табачные изделия. Повышение коснётся и электронных сигарет. Этот процесс растянут на два года – до 2020 года.

Ставка акциза на сигареты и папиросы в следующем году вырастет на 10% (с 1562 до 1718 руб.) за 1 тыс. штук. Таким образом стоимость каждой пачки увеличится на 3,12 руб. Рост акциза произойдет с 1 июля 2018 года.

Вырастет размер акциза и на электронные системы доставки никотина, то есть электронные сигареты и вейпы (с 40 до 44 руб. за штуку) и табак, предназначенный для потребления путем нагревания (с 4800 до 5280 руб. за 1 кг).

Эксперты ожидают, что пачка сигарет в среднем подорожает на 3–5 руб.

Налог на имущество

Новый год принесёт рост налога на имущество. Если налог за 2015 год рассчитывался как 20% платежа исходя из кадастровой стоимости и 80% — из инвентаризационной, за 2016 год — как 40% платежа исходя из кадастровой стоимости и 60% — из инвентаризационной, то по итогам 2017 года пропорция составит уже 60 на 40%.



Замена инвентаризационной стоимости кадастровой для целей налогообложения происходит постепенно, в течение пяти лет, вплоть до 2020 года. Говорить в цифрах о том, как сильно вырастет налог сложно – всё зависит от самого имущества и степени его износа.

ЖКХ

Летом нас ждёт традиционное повышение тарифов на ЖКХ. В правительстве уже обозначили примерные коридоры повышения.

Больше всего (на 6%) плата за ЖКХ вырастет в Республике Саха (Якутия) и Санкт-Петербурге. В Кузбассе придётся платить за коммуналку на 5,9% больше.

Ранее мы подвели итоги уходящего года и рассказали о самых ярких новостях 2017-го.