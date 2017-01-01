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Новость от 25 декабря 2017

Чего добились: В Новокузнецке на митинг против угольных разрезов пришли 650 человек

В Новокузнецке активисты в минувшие выходные (23 декабря) провели очередной митинг против засилья угольных разрезов.

На это собрание пришли жители с 50 населённых пунктов – около 650 человек, передаёт ВашГород.ру.

Организаторы митинга смогли собрать более 500 подписей под резолюцией, в которой требуют остановить бесчинства угольщиков.

В этом году социальная напряжённость только нарастает. На эту проблему обратил внимание и губернатор Кемеровской области.  Сначала Аман Тулеев назвал протестующих «отморозками», которые пытаются дестабилизировать ситуацию в регионе, а после встал на сторону народа и потребовал прекратить выдачу лицензий на добычу угля в таком количестве.

Напомним, на эту акцию протеста приглашали и главу области.  Но он никак не отреагировал на это.

novokuznetsk.su

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