7 января 2018 года Новокузнецкий алюминиевый завод отмечает юбилей.

75 лет минуло с момента начала производственной деятельности, выпуска первой продукции в далеком январе 1943-го года.

В канун праздника мы встретились с управляющим директором АО «РУСАЛ Новокузнецк» Виктором Жирнаковым и попросили рассказать о свершениях, планах, целях, перспективах.

О большом и малом

- Виктор Сергеевич, завершается 2017 год; каким он был для НКАЗа? Расскажите о результатах, с которыми завод подошел к своему 75-летию.

- 2017 год для нашего завода был одним из самых успешных за последние несколько лет. Мы выполнили все договорные обязательства по поставке высококачественного товарного алюминия, успешно решали намеченные задачи технического перевооружения основного производства, охраны труда, защиты окружающей среды, социальные и трудовые вопросы, а также вопросы повышения квалификации рабочих и специалистов.

- Каковы показатели?

- Производство товарной продукции к концу года, по нашим расчетам, составит 215,3 тысячи тонн, что на 2,1 тысячу тонн больше, чем в 2016 году. При этом наша главная цель — повышение доли продукции с добавленной стоимостью. В 2017 году завод произвел 143 тысячи тонн ПДС, то есть, 66,4 процента от всего объема произведенного металла.

На развитие предприятия было направлено в общей сложности 1 миллиард 704 миллиона рублей; из них 390 миллионов рублей составили инвестиции, а 1 миллиард 310 миллионов рублей — затраты на капитальный и текущий ремонты.

- План на 2018-й год определен?

- Он останется примерно на уровне текущего года.

- Вот уже полтора десятка лет НКАЗ работает в составе компании РУСАЛ. Что дает вхождение в холдинг — в чем «плюсы» и «минусы»?

- «Минусы» если и есть, не столь существенны. «Плюсов» гораздо больше. Объединенная компания РУСАЛ — одна из крупнейших в мире компаний-производителей первичного алюминия и глинозема. Суммарная мощность РУСАЛа по выплавке алюминия — около 4 миллионов тонн в год, по выпуску глинозема — 11 миллионов тонн. Основные рынки сбыта — Россия, СНГ, Европа, Северная Америка, Юго-восточная Азия, Япония, Корея. Практически весь мир. Компания сегодня обладает собственной инженерно-технологической базой, ремонтно-строительной базой, имеет одну из лучших структур управления бизнесом в России.Вот в такой компании мы и работаем.

Нужно понимать, что РУСАЛ — вертикально-интегрированная структура. Многие направления своей деятельности мы получаем в виде сервисных услуг. В рамках ремонтов, строительства, инвестиционных направлений, техперевооружения.

- Снижаете издержки за счет централизации?

- У нас не раздут штат инженерно-технических работников. Наоборот, мы сумели так оптимально распределить обязанности и функции, что нет структур, которые дублируют друг друга. Это первое. Второе. С 2000 года за 17 лет мы сумели повысить производительность труда на заводе в 4 раза!

- В условиях снижения объемов производства?

- Именно так. Даже с учетом того, что отключили 1-ю промплощадку, уменьшили объем производства на сто тысяч тонн. Мы оптимизировали часть численности, вывели на аутсорсинг услуги, которые можно брать на рынке. Это не только заводская стратегия, но и политика компании.

Я сам достаточно давно работаю на заводе. И могу свидетельствовать, что вхождение в РУСАЛ сказалось положительно практически по всем направлениям.

- Вы работали здесь и при МИКОМе, и до него. Тогда, насколько я помню, были большие проблемы с отключениями электроэнергии...

- Сейчас такого просто нет. Все что касается обеспечения завода электроэнергией, взаимоотношений с генерирующими и энергосбытовыми компаниями — все отлажено.

- Продолжается ли рост стоимости электроэнергии?

- Она ежегодно растет. На 2018 год предполагается рост в пределах 5 процентов. Мы формируем бюджет с учетом этого увеличения.

О спросе и предложениях

- Куда поставляется алюминий, который производится на НкАЗе?

- Так сложилось, что мы около половины всего объема произведенной продукции отправляем на отечественный рынок, остальное — на экспорт.

Среди российских потребителей могу назвать Каменск-Уральский металлургический завод, АвтоВАЗ, Уральскую фольгу, КамАЗ, Федерал Могул, Немак РУС. Последние располагаются в городах Ульяновске, Набережных Челнах, и производят компоненты и запчасти для зарубежных автомобильных предприятий. Если брать географию зарубежных потребителей, то она весьма широка: Турция, Греция, Польша, Нидерланды, США, Япония и так далее.

- Что производят из новокузнецкого алюминия?

- Спектр выпускаемой конечной продукции довольно велик: это строительные конструкции, запчасти для автомобилей, фрагменты фюзеляжей самолетов, электротехническая продукция, пищевая промышленность...

- Есть ли новые предложения?

- В 2017-м году мы произвели 13 новых видов продукции. Освоили новые рынки сбыта — Болгария, Узбекистан. Также направили экспериментальную партию во Францию — надеемся, что результат будет положительным. Еще нарастили ряд поставок потребителям в России.

- Какова сегодня рыночная конъюнктура, стоимость алюминия на Лондонской бирже металлов?

- Благоприятная. Стоимость заметно подросла. Колеблется в пределах 2000-2100 долларов за тонну.

- Это много. Год назад, насколько помню, она была порядка 1600 долларов за тонну...

- Ну, было и 1400, и 1300 долларов... С другой стороны, было и 3 тысячи долларов, правда, давно... Нынешнее повышение цены на бирже благоприятно сказывается на экономике предприятия. В нашем бюджете на 2018 год заложена цена в 2000 долларов за тонну. Формируется вся наша потребность. В том числе на выполнение планов природоохранных мероприятий, инвестиционных планов, вопросов, связанных с техперевооружением.

- Если предприятие за свою продукцию получает значительно больше выручки, соответственно, вырастает и прибыль? Или она остается в РУСАЛе?

- Неправильно думать, что при росте стоимости на бирже, скажем, на 20 процентов, прибыль вырастает на те же 20%. Ведь пропорционально растут и стоимость сырья, ряд других затрат... Прибылью, безусловно, распоряжается центральная компания, но на финансовые результаты нашего предприятия ситуация на бирже сказывается положительно.

- Вопроса сокращения производства нынче не стоит, верно?

- Нет. Стоит другая задача — развивать все производства!

- Первую промплощадку реанимировать не собираетесь?

- Нет, этого мы никогда не будем делать. Конструкции зданий и сооружений, построенные в 40-50-х годах прошлого века, не соответствуют современным, гораздо более жестким требованиям по сейсмостойкости. Да и экологическая нагрузка на промзону Кузнецкого района и без того слишком велика. Мы начали заниматься вопросами демонтажа. В текущем году из шести корпусов демонтировали два. В течение 2018-19 годов производственные корпуса первой промлощадки будут полностью демонтированы. «Под ноль».

- Что здесь будет? Пустырь?

- Будет инвестиционная площадка.

- Сам НКАЗ не имеет планов на ее использование? Может, разместить тут склады? Чтобы, например, торговые сети централизованно свозили сюда товар, а уже со складов развозили маленькими грузовиками по городу?

- Мы не против такого решения. Здесь хорошая логистика. Электроэнергия, подъездные пути, есть замкнутый водооборотный цикл. Инвесторам предлагаем подумать над использованием этих возможностей.

- А каков размер освобождаемого земельного участка?

- Всего первая площадка занимает 76 гектаров. Освобождается примерно половина.

О модернизации

- Без модернизации у завода нет будущего. В течение 5-7 лет мы должны перейти на те технологии, которые будут обеспечивать объем выбросов в пределах предельно допустимых концентраций.

Но если бы мы приступили к модернизации в 2010 году, на основе западных разработок, то сейчас крайне остро встал бы вопрос по приобретению за валюту импортных запчастей, поддержания технологий...

И мы пошли другим путем. С 2011 года мы организовали 3 «пилотных» участка — по нижним, верхним корпусам и газоочистке. Отработали технологию электролиза РА-167 (с предварительно обожженными анодами) в нижних корпусах, которая соответствует современным требованиям. Внедряем технологию «Экосодерберг» (С8БМЭ). А также создали практически новую РУСАЛовскую сухую газоочистку, которая взята за основу и на других заводах. Во всех корпусах мы должны установить такое оборудование, дающее необходимую степень очистки газов.

На днях, 12 декабря, мы получили положительное заключение Главгосэкспертизы на проект «сухой» газоочистной установки на 8-й серии электролиза. В 2018 году мы начинаем строить на этой серии сухие газоочистки. Нам потребуется построить две газоочистки, общий срок строительства — 2-3 года. Мы приступаем к строительству.

Одновременно со строительством сухих газоочисток мы начинаем заменять, в объеме капитального ремонта, действующие электролизеры на электролизеры «Экосодерберг».

- Чем они лучше действующих?

- Обычный электролизер работает в режиме поточных обработок со вскрытием корки и с подачей глинозема непосредственно в расплав. «Экосодерберг» будет обеспечен системой автоматической раздачи глинозема непосредственно в ванны и системой непрерывной подачи глинозема от сухой газоочистки на электролизер. Закрытый комплекс.

- Будет меньше выбросов?

- Да, электролизер будет открываться только на технологическую обработку и на короткий промежуток времени.

- Каков срок завершения программы модернизации?

- 5-7 лет. В 2018 году мы реально входим в процесс модернизации, у нас существенно увеличивается объем инвестиций. Если в этом году мы вложили 390 миллионов рублей, то в следующем году — уже 800. На 2018-20 год предусмотрены строительство сухих газоочисток и установка электролизеров «Экосодерберг» и РА-167.

- Назовите нынешнюю численность работников НКАЗа. Не было ли сокращений, не планируются ли они?

- Сегодня на заводе трудятся 1450 человек. В 2013 году после остановки 1-й промплощадки мы привели численность персонала в соответствие с потребностями производства. После этого она не менялась. Сокращений не было, и они не планируется. Напротив, в 2018 году мы запускаем новое производство (технологическая линия выведения сульфатов на участке регенерации), будет небольшое увеличение.

- Каков нынче размер заработной платы?

- Средняя по предприятию зарплата за 2017 год составит в среднем 49 тысяч 300 рублей. Рост к уровню конца прошлого года — 4 процента.

- Задержек по зарплате нет?

- Нет, конечно: в этом отношении все стабильно.

О кадастре и гидрофториде

- Не могу не задать парочку «неудобных» вопросов. Первый — по уменьшению кадастровой стоимости земли. Недавно в областной администрации прозвучали обвинения НКАЗа в том, что ваше предприятие снизило кадастровую стоимость и тем самым уменьшило размер поступлений в бюджет. Как вы можете это прокомментировать?

- Губернатор правильно поднимает вопросы с пополнением бюджетов за счет налога на землю. Для города это, в понимании Амана Гумировича Тулеева, выпадающие доходы. Но надо понимать, как они формировались.

В 2016 году кадастровая стоимость земли была приведена к рыночной, по мнению областного совета народных депутатов, она увеличилась примерно в десять раз. И налоги соответственно тоже были увеличены в десять раз. Но по действующему законодательству предприятие может оспорить ее в комиссии по рассмотрению споров кадастровой стоимости Кемеровской области. Независимый оценщик сделал оценку кадастровой стоимости участков земли, которые мы занимаем, мы обратились в комиссию, и она нам ее согласовала. По законодательству мы сделали так, как и положено. Государственный кадастр нам установил стоимость нашей земли, двух промплощадок, на которых находится предприятие.

Еще раз повторю, никаких возражений от государственных органов не поступило. Ну, и вообще надо понимать, что если земля будет стоить непомерно дорого, она потеряет свое важное качество — инвестиционную привлекательность! Будет попросту невозможно хозяйствовать на этой земле, осуществлять прибыльную деятельность.

- Еще один вопрос. На днях было возбуждено уголовное дело по факту превышения предельно-допустимой концентрации гидрофторида в атмосфере Новокузнецка. Виновники не названы, они «устанавливаются»... Но по мнению некоторых специалистов, алюминиевый завод становится одним из первых «подозреваемых».

- А в каких районах выявлены превышения?

- В Центральном и Новоильинском.

- А наш завод находится между Кузнецким и Орджоникидзевским. От Центрального он далековато, а от Новоильинского еще дальше: 12 километров и гора на пути...

Моя точка зрения в вопросах загрязнения воздуха такова: надо искать не «стрелочника», тем более не за счёт возбуждения уголовных дел. Необходимо реально оценивать ситуацию и искать реальные источники выбросов.

Я уверен на сто процентов, что Новокузнецкий алюминиевый завод далеко не единственный источник выбросов гидрофторида. Об этом можно судить по официальным данным Новокузнецкой гидрометобсерватории по выбросам в ноябре. На постах в Кузнецком районе из 70-ти проб — с небольшим превышением концентрации лишь одна. В Орджоникидзевском районе — 1 проба. А вот в Новоильинке — 5 случаев, на Запсибе — 4, в центре города — от 1 до 3.

Еще один фактор: на границе санитарно-защитной зоны НкАЗа отобранные пробы не показывают превышения норм ПДК по гидрофториду! А в точках отбора в жилом секторе показывают.

- Вы считаете, речь может идти о других предприятиях?

- Нужно предметно, ответственно заниматься, разбираться в этом вопросе. Отслеживать реальное состояние атмосферы, искать источники выбросов... У нас есть мобильная лаборатория, с помощью которой можно определять уровень загрязнений в разных точках. Мы планируем в начале следующего года провести такую работу в масштабах Новокузнецка по определению реального влияния завода на превышение норм ПДК в разных районах города.

О юбилее

- Наступающий год — юбилейный. НКАЗ отмечает свое 75-летие, Новокузнецк — 400-летие... Какова лепта алюминщиков в празднование юбилея нашего города?

- Что касается завода, мы отмечаем 75 лет 7-го января. Торжества намечены на 12-е число. Проработан комплекс мероприятий, встретим праздник с хорошими результатами.

Ну и, конечно, мы включаемся в подготовку к 400-летию города. Полностью вносим свою лепту путем выполнения Соглашения с областью о социально-экономическом партнерстве.

- О какой сумме может идти речь?

- В 2017 году мы оказали помощь в размере ста миллионов рублей. По 2018-му еще не обговаривали, но думаю, что она будет не меньше. Сумма идет по целевым направлениям, объекты мы согласовываем с городом.

- Что сделано в 2017 году?

- Совместно с «Кузнецкими ферросплавами» мы выполнили реконструкцию сада Алюминщиков, ремонт 24-й школы на Малоэтажке. Реконструкцию системы освещения на улице Обнорского. Частично профинансировали строительство водопропускного сооружения в Орджоникидзевском районе, направив на эти цели 18,2 миллиона рублей, освещение части улиц Кузнецкого района (17,8 миллиона рублей), ремонтные работы на улице Ленина — светофоры, благоустройство тротуаров (4 миллиона). Ремонт фасадов многоквартирных домов в Кузнецком районе — 16,2 миллиона рублей. Приобрели и отремонтировали здание для будущего центра детского технического творчества — 10,3 миллиона рублей. И на реализацию прочих мероприятий по соглашению было еще выделено 24 миллиона рублей.

Кроме того, финансировались грантовые программы «Территория РУСАЛа» и «Помогать просто», средства направлялись на развитие социальной инфраструктуры и поддержку инициатив новокузнечан. В частности, в 2016 году в городе открылся интерактивный научно-познавательный центр «Кузница наук», в 2017 году — детский центр профессий «Город мастеров». Интересен горожанам и наш новогодний благотворительный марафон «Верим в чудо, творим чудо», в ходе которого городские волонтеры делают добрые дела тем, кто в них нуждается. В этом году в Новокузнецке достигнут очередной исторический максимум — его участниками в нашем городе стали 18 команд (прежний рекорд, также поставленный в Новокузнецке — 16). Ребята будут проводить благотворительные ярмарки. Собранные средства пойдут для родителей с особыми детьми.

- Поздравляем вас с наступающим 75-летним юбилеем и желаем новых успехов.

- Я бы хотел поздравить всех новокузнечан с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. Желаю всем крепкого здоровья, хорошего настроения, семейных благ и производственных успехов!

Беседовал Алексей Егоров.

Фото предоставлено пресс-службой РУСАЛ Новокузнецк