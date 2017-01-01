Оперативное предупреждение: В Кузбассе ожидается метель и порывистый ветер

Синоптики дали прогноз на ближайшие сутки. 25 декабря ожидается мокрый снег и сильные порывы ветра до 15 м/с.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ на 25 декабря 2017 г.
по Кемеровской области:
Дата
Температура воздуха, оС
Ветер
Явления погоды
ночь (мин)
день (макс)
направление
скорость, м/с
25.12
-11,-16,
по северу местами -5,-10
0,-5
юго-восточный
3-8, днем по северу порывы 10-15
Облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем по северу мокрый снег от небольшого до умеренного, налипание мокрого снега, гололед
Специалисты предупреждают, что из-за ухудшения погодных условий нужно быть внимательнее на дороге.
novokuznetsk.su
Подписывайтесь на нас: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники