Оперативное предупреждение: В Кузбассе ожидается метель и порывистый ветер

Синоптики дали прогноз на ближайшие сутки. 25 декабря ожидается мокрый снег и сильные порывы ветра до 15 м/с.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ на 25 декабря 2017 г.

по Кемеровской области: Дата Температура воздуха, оС Ветер Явления погоды ночь (мин) день (макс) направление скорость, м/с 25.12 -11,-16, по северу местами -5,-10 0,-5 юго-восточный 3-8, днем по северу порывы 10-15 Облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем по северу мокрый снег от небольшого до умеренного, налипание мокрого снега, гололед

Специалисты предупреждают, что из-за ухудшения погодных условий нужно быть внимательнее на дороге.