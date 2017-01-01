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Новость от 25 декабря 2017

Оперативное предупреждение: В Кузбассе ожидается метель и порывистый ветер

Синоптики дали прогноз на ближайшие сутки. 25 декабря ожидается мокрый снег и сильные порывы ветра до 15 м/с.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ на 25 декабря 2017 г.

по Кемеровской области:

Дата

Температура воздуха, оС

Ветер

Явления погоды

ночь (мин)

день (макс)

направление

скорость, м/с

25.12

-11,-16,

по северу местами -5,-10

0,-5

юго-восточный

3-8, днем по северу порывы 10-15

Облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем по северу мокрый снег от небольшого до умеренного, налипание мокрого снега, гололед

Специалисты предупреждают, что из-за ухудшения погодных условий нужно быть внимательнее на дороге. 

novokuznetsk.su

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