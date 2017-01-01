Грядут увольнения: Завод Щукина признан банкротом

На прошлой неделе по решению суда ООО «Калтанский завод котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов» (КЗ КВОиТ) был признан банкротом.
Это предприятие связывают с новокузнецким бизнесменом Александром Щукиным, который сейчас находится под следствием по делу о вымогательстве акций разреза «Инской».
Калтанский завод признан неплатёжеспособным из-за снижения заказов. Если в ближайшее время предприятие не найдёт инвестора, то уже в марте завод придется закрыть. Более 180 человек уволят, передаёт Коммерсант-Сибирь.
При общей кредиторской задолженности КЗ КВОиТ в 307,12 млн руб. предприятие располагает запасами в 87 млн руб., дебиторской задолженностью 90 млн руб., основными средствами на 299 млн руб.
Источник в областном департаменте промышленности предположил, что фактический собственник КЗ КВОиТ Александр Щукин в связи с его нынешним положением решил избавиться от убыточного актива.
novokuznetsk.su
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