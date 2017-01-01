Грядут увольнения: Завод Щукина признан банкротом

На прошлой неделе по решению суда ООО «Калтанский завод котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов» (КЗ КВОиТ) был признан банкротом.

Это предприятие связывают с новокузнецким бизнесменом Александром Щукиным, который сейчас находится под следствием по делу о вымогательстве акций разреза «Инской».

Калтанский завод признан неплатёжеспособным из-за снижения заказов. Если в ближайшее время предприятие не найдёт инвестора, то уже в марте завод придется закрыть. Более 180 человек уволят, передаёт Коммерсант-Сибирь.