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Новость от 25 декабря 2017

Грядут увольнения: Завод Щукина признан банкротом

На прошлой неделе по решению суда ООО «Калтанский завод котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов» (КЗ КВОиТ) был признан банкротом.

Это предприятие связывают с новокузнецким бизнесменом Александром Щукиным, который сейчас находится под следствием по делу о вымогательстве акций разреза «Инской».

Калтанский завод признан неплатёжеспособным из-за снижения заказов. Если в ближайшее время предприятие не найдёт инвестора, то уже в марте завод придется закрыть. Более 180 человек уволят, передаёт Коммерсант-Сибирь.

При общей кредиторской задолженности КЗ КВОиТ в 307,12 млн руб. предприятие располагает запасами в 87 млн руб., дебиторской задолженностью 90 млн руб., основными средствами на 299 млн руб.

Источник в областном департаменте промышленности предположил, что фактический собственник КЗ КВОиТ Александр Щукин в связи с его нынешним положением решил избавиться от убыточного актива.

 

novokuznetsk.su

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