Топ года: Названы самые высокооплачиваемые профессии в Кузбассе

Исследователи HeadHunter проанализировали вакансии на рынке труда и назвали профессиональные сферы, где можно хорошо заработать.

По итогам 2017 года, самые высокие зарплаты есть в сферах «Добыча сырья» и «Высший менеджмент». Там платят ежемесячно свыше 52 тысяч рублей. Напомним, среднестатистический кузбассовец зарабатывает около 30 тысяч.

Больше зарабатывают также в Информационных технологиях и строительной сфере, закупках и автомобильном бизнесе.

Ранее мы рассказали, что средняя зарплата на НкАЗе почти 50 тысяч рублей.