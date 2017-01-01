Жизнь без Тулеева: Политолог предупреждает о кровопролитной борьбе за власть в Кузбассе

Федеральные СМИ продолжают активно обсуждать ситуацию в Кемеровской области. Многие политологи ожидают, что после президентских выборов Аман Тулеев сложит с себя полномочия. Причиной тому – слабое здоровье главы региона (он до сих пор не оправился после тяжёлой операции и передвигается в инвалидной коляске).

По словам политолога Анатолия Савостина, процесс передачи власти будет сложным. Он согласен с коллегами об отсутствии достойного преемника и подчёркивает, что Кремль должен держать руку на пульсе, чтобы не допустить политического кризиса в регионе, передаёт regnum.ru.

«Боюсь, что борьба за власть может в прямом смысле слова стать кровопролитной. Именно поэтому требуется особое внимание Кремля к ситуации в Кузбассе. Здесь надо готовить почву для смены власти, в идеале не против воли Тулеева, а совместно с ним. Удастся ли это — большой вопрос», — считает он.

Большинство экспертов считают, что многочисленные митинги против разрастания угольных разрезов могут оказаться преднамеренной попыткой обострить социальную и экономическую напряжённость перед выборами. Об этом говорил и сам Аман Тулеев.

Напомним, последний митинг прошёл в Новокузнецке 23 декабря.