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Новость от 25 декабря 2017

 Не приехал на съезд «ЕР»: СМИ рассказали о здоровье Тулеева

На днях в Москве прошёл съезд «Единой России». Как сообщает РИА Новости, глава Кузбасса не приехал на это мероприятие.

По словам источников агентства, Аман Тулеев всё ещё не оправился после тяжёлой операции и вынужден передвигаться на инвалидной коляске.

 «Насколько я знаю, он до сих пор передвигается на коляске. Но занимается, разрабатывает мышцы», — рассказал источник.

Напомним, операцию на позвоночник губернатор перенёс весной этого года в Германии. Потом долго восстанавливался под присмотром московских специалистов. Только в конце лета он смог появиться на публике.

novokuznetsk.su

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