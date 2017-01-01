Не только лишь все: В Новокузнецке открыли первую частную школу

В Новокузнецке открылась первая частная школа в городе.

25 декабря торжественное открытие прошло в частной школе «Интеллект Академия». Она расположилась на улице Кирова за Драматическим театром, на месте прежних ресторана «Кошкин дом» и гостиницы «Гостиный двор».

Школа получила название «Интеллект Академия». Учеников здесь будут обучать по инновационной образовательной технологии «ИнтеллекТ», информатика и английский язык будут изучаться углублённо. По статистике, школьники, которые обучались по этой технологии, на ЕГЭ получают на 20% баллов больше, чем другие выпускники, и поступают в престижные вузы.

Планируется, что в классах будет не более 14 учеников, что позволит преподавателям уделять внимание каждому ребёнку.

Ребёнок в «Интеллект Академии» сможет находиться в режиме полного дня. Во внеурочную деятельность включены экскурсии, олимпиады, соревнования, клубы по интересам и даже детские научные общества. Работают спортивные секции, вокальная и музыкально-театральная студия, танцевальный класс в оборудованном хореографическом зале, кружки художественного творчества, робототехники, быстрого чтения и многое другое.

Кормить будут пять раз в день, младшеклассникам здесь можно будет даже поспать и поиграть.

Ожидается, что к 2020 году в «Интеллект Академии» откроют и среднее звено, а число учеников вырастет до 154.

Стоимость обучения по разной информации составит от 20 до 50 тысяч рублей в месяц.

novokuznetsk.su

Подписывайтесь на нас: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники