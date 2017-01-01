Сидите дома: 1 января в Новокузнецке сократят число общественного транспорта

Как сообщает пресс-служба администрации Новокузнецка, 1 января в городе уменьшится число муниципального общественного транспорта на городских и междугородних маршрутах.
Такая мера принята в связи с уменьшением пассажиропотока в утренние часы.
В частности, на городских маршрутах
- 4 – на 05.25 из Гаража ПАТП-4, на 05.44 с Примоского;
- 5 – на 04.38 с Абашево, на 05.38 с Вокзала;
- 8 – отмена рейсов на 05.49, 06.11 с Автосервиса, 06.53, 07.41, 08.29 с 30-го квартала, 06.10, 06.32, 07.20, 08.08, 08.56 с Фордштата.
На пригородных маршрутах
- 101/1 – на 6.15 с п. Чистогорск;
- 102 – на 5.50 с ост. «Березка», с 6.30 с Терехино;
- 103 – на 6.17 с ост. «АТС», 6.45 с Шорохово;
- 104 скорый – на 5.40 с ост. «АТС», 06.45 с п. Веселый;
- 105к (короткий) – отмена всех рейсов;
- 105 – на 7.15 с Автовокзала, на 9.15 с Осинового плеса;
- 106 – на 6.20 с Автовокзала, 8.00 с Новоказанково;
- 107 скорый – на 6.00 с АТС, 6.30 с п. Северный;
- 110 – на 6.50 с п. Чистогорск;
- 188 – отмена всех рейсов.
На междугородних маршрутах
- 530 «Новокузнецк – Кемерово» - отмена всех рейсов;
- 550 «Новокузнецк – Междуреченск» – отмена всех рейсов;
- 693 «Новокузнецк – Таштагол» – на 08.10 с Автовокзала г. Новокузнецка, 14.00 с Автовокзала г. Таштагола.
novokuznetsk.su
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