Сибирский декабрь: В Новокузнецке пройдёт дождь

26 декабря, по прогнозам синоптиков, в Новокузнецке ожидается дождь.

Неожиданно декабрь радует нас плюсовыми температурами, днём — до +3 градусов. Также сегодня ожидаются осадки — мокрый снег, дождь и даже ливневый снег.

Тепло продержится в городе недолго — уже завтра вечером похолодает до -5, а послезавтра, 28 декабря, ожидается до -10 градусов.

Прогнозы на новогоднюю ночь пока не радуют — до минус 20 градусов. Но более точные данные станут известны ближе к 31 декабря