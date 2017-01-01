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Новость от 26 декабря 2017

Сибирский декабрь: В Новокузнецке пройдёт дождь

26 декабря, по прогнозам синоптиков, в Новокузнецке ожидается дождь.

Неожиданно декабрь радует нас плюсовыми температурами, днём — до +3 градусов. Также сегодня ожидаются осадки — мокрый снег, дождь и даже ливневый снег.

Тепло продержится в городе недолго — уже завтра вечером похолодает до -5, а послезавтра, 28 декабря, ожидается до -10 градусов.

Прогнозы на новогоднюю ночь пока не радуют — до минус 20 градусов. Но более точные данные станут известны ближе к 31 декабря

novokuznetsk.su

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