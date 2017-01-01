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Новость от 26 декабря 2017

Не воробей: Названо главное русское слово 2017 года

На сайте «Год литературы 2017» опубликован список десяти популярных слов 2017 года в России. Большинство из них заимствованы из других языков.

По даннм экспертного совета при Центре творческого развития русского языка главным словом в этом году стала «реновация». Второе место занял «биткоин», замыкает тройку лидеров «хайп».

Также в 10 главных слов вошли «токсичный», «батл», «допинг», «криптовалюта», «фейк», «безвиз» и «домогательство/харассмент».

Также эксперты определили протологизмы (авторские неологизмы) уходящего года. Возглавило список слово «домогант», второе место досталось «гоп-политике», третье –– слову «зломенитый».

В экспертный совет входят известные журналисты, писатели, лингвисты, филологи, философы и культурологи.

novokuznetsk.su

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