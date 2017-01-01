Не воробей: Названо главное русское слово 2017 года

На сайте «Год литературы 2017» опубликован список десяти популярных слов 2017 года в России. Большинство из них заимствованы из других языков.

По даннм экспертного совета при Центре творческого развития русского языка главным словом в этом году стала «реновация». Второе место занял «биткоин», замыкает тройку лидеров «хайп».