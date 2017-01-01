Что нам стоит дом зимой построить — рассказывает строитель

Наши люди привыкли строиться, пока природа показывает стабильный плюс. А те, кто, ломая стереотипы, затевает стройку зимой, кажутся окружающим какими-то авантюристами, если не безумцами.

Доводы против зимнего строительства, и правда, выглядят разумными. На морозе трудно проводить бетонные работы. Тяжело долбить мёрзлую землю. Световой день слишком короткий, чтобы успеть сделать то, что надо. Да и рабочие за труд в некомфортных условиях берут дороговато.

И всё-таки строиться зимой не только можно, но и нужно. Почему? Большинство минусов зимней стройки можно обойти или даже превратить в плюсы – а в итоге этих плюсов будет гораздо больше, чем минусов.

Главный плюс строительства дома зимой очевиден. Когда наконец-то станет тепло, вам останется только навести красоту — и, пожалуйста, заслуженно наслаждайтесь погодой, природой и отдыхом за городом. Причём другие в это время будут по уши в строительных работах, так что самая благодать пролетит – не заметят.

В строительстве есть некоторые работы, которые, как ни странно, лучше делать именно при отрицательных температурах. Например, завезти строительные материалы или подогнать бетономешалку. Весной и даже летом машинам могут помешать слякоть, дождь… и другие машины, которые так и «шныряют» туда-сюда.

А если вы строитесь в болотистой местности, то сейчас как раз наступило чуть ли не единственное время года, когда по замёрзшему грунту легко подъехать с материалами прямо на стройку.

Ещё один очевидный плюс – во время зимней стройки ландшафт вашего участка не пострадает. Строительная техника будет перемещаться по прочному замёрзшему грунту и не превратит землю возле будущего дома в кашу.

И всем известно, что цены на строительные материалы в зимнее время становятся ниже. Да и строительные фирмы, испытывающие нехватку заказчиков, которые традиционно пугаются отрицательных температур, идут на уступки и скидки, предлагают разные бонусы и акции. Так что собственник участка, решивший строиться именно сейчас, может в итоге неплохо сэкономить.

К тому же в период «зимних каникул», наступающих на строительном рынке, как только похолодает, больше шансов найти свободную бригаду хороших рабочих. И работать они будут на совесть, а не чтобы побыстрее тут закончить и перескочить на следующий объект.

Единственным стоящим упоминания минусом зимней стройки остаётся… элементарная физика. Все знают, что при минусе вода превращается в лёд. А ведь она является важным ингредиентом бетона. Но и этот минус совсем не минус, потому что сегодня существуют фундаменты, которые вообще не требуют бетонирования. Например, свайно-винтовой.

А если вы хотите построить дом из бруса, то именно зимняя древесина считается лучшей для строительных работ, так как в ней очень мало влаги, а при отрицательных температурах она и вовсе вымораживается. Так что в итоге – сплошные плюсы. Во-первых, уменьшается вероятность образования трещин. Да и шансы на будущее появление плесени и грибка гораздо ниже.

«После постройки дома нельзя сразу же начинать отделочные работы, — рассказывает профессиональный строитель, директор компании «НовоСтройЛес» Александр Николаевич Дугинов, — Дом должен некоторое время постоять, чтобы прошла усадка. И намного рациональнее, если это будет происходить именно в холодное время года».

Зимняя усадка действительно идёт равномернее и в более щадящем режиме. Материал меньше трескается и меньше подвергается воздействию плесени и вредителей. В общем, к весне ваш дом прекрасно «отстоится», и вы спокойно приступите к его финишной отделке. А летом будете отдыхать в новом доме, а не тратить долгожданные тёплые денёчки на стройку.

— Александр Николаевич, какой лучше лес выбирать для строительства — летней или зимней рубки?

— Зимний лес считается лучшим строительным материалом — ведь чем меньше влаги в дереве, тем оно прочнее и крепче, а поэтому и прослужит гораздо дольше. В летний период дерево находится в активном состоянии, а древесный сок является благоприятной средой для обитания различных микроорганизмов, которые создают процессы гниения, отчего древесина становится непригодной. Зимой же деревья пребывают в состоянии спокойствия, сок прекращает движение по стволу, а количество бактерий в древесине в разы уменьшается.

— Какими ещё преимуществами обладают эти строительные материалы?

— Во-первых, если зимний лес правильно хранить после заготовки, то древесина менее подвержена биологическому разрушению. И что немаловажно, зимние брёвна легче, а это, естественно, упрощает и ускоряет строительные работы. Да и на усадку готового сруба потребуется меньше времени, а риск деформации конструкций будет намного ниже.

— Получается, что в зимнем строительстве при «минусе» — сплошные плюсы?

— Действительно, построить зимой хороший дом, жаркую баньку или красивую беседку — из леса зимней рубки — выйдет и проще, и дешевле, и качественнее. Тем более что наша компания предлагает на зимнюю стройку реальные скидки, так что выгода заказчиков очевидна.

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Записал Иван Железняк.

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